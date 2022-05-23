Kılıçdaroğlu'ndan kurmaylarına talimat! Kendisiyle ilgili o cümleyi yasakladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''Gönlümün adayı'' cümlesinin kullanılmaması için talimat verdiği öğrenildi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın önceki gün yaptığı "Gönlümün adayı kısmını kaldırıyorum, o 'gönlümüzün' kısmı kalktı. Artık CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu diye bir algı oturdu" sözlerinin ardından parti içinden çarpıcı kulis bilgisi geldi. İddiaya göre "Gönlümün adayı" kelimesini yasaklayan Kılıçdaroğlu, kurmaylarına "Kılıçdaroğlu CHP'nin adayı deyin" şeklinde talimat verdi.

CHP dün Maltepe'de binlerce kişinin katılımıyla "Milletin Sesi" mitingini gerçekleştirdi. Miting için muhalefet cephesinde "Adaylık ilanı gibi miting" yorumlarında bulunulurken, CHP kulislerinden çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Oda TV'de yer alan habere göre Kılıçdaroğlu'nun söz konusu cumhurbaşkanı adaylığı sorulduğunda CHP'lilerden "gönlümün adayı" yanıtı geliyordu. İddiaya göre Kılıçdaroğlu "gönlümün adayı" sözünü yasakladı. Artık CHP'liler, Kılıçdaroğlu için "gönlümün adayı" açıklaması yapmayacak, "Kılıçdaroğlu CHP'nin adayı" diyecek.

Maltepe'deki Milletin Sesi mitingi öncesinde konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Altay, "Eskiden 'gönlümüzün adayı Kılıçdaroğlu' deniyordu, o 'gönlümüzün' kısmı kalktı. Artık CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu diye bir algı oturdu" demişti.

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