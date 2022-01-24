Kılıçdaroğlu’ndan Millet İttifakı’nın adayı için yeni açıklama

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu adaylık tartışmaları, ekonomi, üçüncü ittifak görüşmeleri ve Sedef Kabaş’ın tutuklanmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet’e Sertaç Eş’e konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, altı muhalefet partisinin yürüttüğü parlamenter sistemle ilgili çalışması için “Sonuçlandı ve hepimiz demokrasiden yanayız” dedi.

İttifakın cumhurbaşkanı adayı tartışmalarına da değinen CHP lideri, “Mutfaklarda yangın var, şimdi aday tartışmak gereksizdir. Yeri, zamanı gelince hepimiz masaya oturur tartışırız” açıklaması yaptı.

Üçüncü ittifak arayışlarını demokrasi açısından önemsediğini belirten Kılıçdaroğlu, “Sürekli siyasal zemin kaybeden bir parti ve onun küçük ortağı, Millet İttifakı içinde olmayan bir partiyi ittifakın içindeymiş gibi göstererek siyaset yapıyorlar. Üçüncü ittifak çıkarcı siyasetin kirli söylemlerini sonlandırması açısından da önemli” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet