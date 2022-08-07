Kılıçdaroğlu'ndan öğretmenlere ''Bu sınava girmeyin'' çağrısı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, öğretmenlere kariyer sınavına girmemeleri için çağrı yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öğretmenlere çağrı yaptı.

"Öğretmen kariyer sınavı rencide edici olduğu için daha makul bir çözüm bulmak üzere çağrı yapmıştım. Yanaşmadılar," diyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Öğretmenlere sesleniyorum; bu saygısızlığa katlanmak zorunda değilsiniz, bu sınava girmeyin. Sizleri incitmeyecek çözümü seçimden sonra birlikte (konuşarak) buluruz."

Aralık ayının sonunda Öğretmenlik Meslek Kanunu yönetmeliği yayınlandı. Daha sonra da maddeler mecliste görüşülerek kanunlaştırıldı. Öğretmenlik Meslek Kanunu içerisinde yer alan Kariyer Basamaklarıyla birlikte öğretmenlik kademelere ayrıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, uzman öğretmen ve başöğretmen eğitim programı ardından yazılı sınavları düzenleyecek. Sınava başvurular 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında olacak ve şartları sağlayan adayların başvuruları geçerli sayılacak.

Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamında başlayan uzman öğretmen ve baş öğretmen kariyer basamakları sınavı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedefindeydi. "En değerlilerimizi kariyer sınavları ile rencide etmeyelim" diyen Kılıçdaroğlu, "Uzman ve başöğretmen ilan etmenin yolu çoktur" ifadelerini kullanmıştı.