Kılıçdaroğlu'ndan Pençe- Kilit Operasyonu ile ilgili mesaj

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe- Kilit Operasyonu'na ilişkin açıklamada bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri, dün gece saatlerinde Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik karadan ve havadan Pençe Kilit Operasyonu'nu başlattı. Milli Savunma Bakanlığı, planlandığı şekilde başarıyla devam eden Pençe Kilit Operasyonu'nda ilk belirlemelere göre 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

"ALLAH MEHMETÇİĞİMİZİN AYAĞINA TAŞ DEĞDİRMESİN"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Pençe Kilit askeri operasyonuna ilişkin mesaj yayınladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Kilit Operasyonu'nda, dualarımız kahraman ordumuzla birlikte. Allah bu mübarek ayda, Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin'' ifadelerini kullandı.