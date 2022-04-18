  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Kılıçdaroğlu'ndan Pençe- Kilit Operasyonu ile ilgili mesaj

Kılıçdaroğlu'ndan Pençe- Kilit Operasyonu ile ilgili mesaj

Kılıçdaroğlu'ndan Pençe- Kilit Operasyonu ile ilgili mesaj

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe- Kilit Operasyonu'na ilişkin açıklamada bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri, dün gece saatlerinde Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik karadan ve havadan Pençe Kilit Operasyonu'nu başlattı. Milli Savunma Bakanlığı, planlandığı şekilde başarıyla devam eden Pençe Kilit Operasyonu'nda ilk belirlemelere göre 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

 "ALLAH MEHMETÇİĞİMİZİN AYAĞINA TAŞ DEĞDİRMESİN"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Pençe Kilit askeri operasyonuna ilişkin mesaj yayınladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Kilit Operasyonu'nda, dualarımız kahraman ordumuzla birlikte. Allah bu mübarek ayda, Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin'' ifadelerini kullandı.

Etiketler chp kılıçdaroğlu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Oxford'lu bilim insanlarından ''uzaylı istilası'' uyarısı
Burak Deniz ile barışan Didem Soydan sosyal medyayı sallamaya devam ediyor
210 bin liradan başlıyor: İşte Türkiye'de satılan elektrikli araçlar
AK Partili isimden Erdoğan'ı da AK Partilileri de kızdıracak açıklama
Edirne'de sayıları hızla artıyor: Çeltiklere zarar verip, 3 nilüfer türünü yok ettiler!
İlber Ortaylı ''ben de mülteciyim'' deyip, Türkiye'deki sığınmacılara isyan etti
Aleyna Tilki'nin olay olan son klibine yönelik eleştirilere annesi Havva Öztel'den de yanıt geldi
Bakan Koca milyonların merakla beklediği tarihi duyurdu
AK Partili belediyede tarihe geçecek suç duyurusu
Sınırın sıfır noktasında hareketlilik! PKK inleri obüslerle vuruldu