  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Kılıçdaroğlu'ndan peş peşe zamların ardından ''acil'' çağrı

Kılıçdaroğlu'ndan peş peşe zamların ardından ''acil'' çağrı

Kılıçdaroğlu'ndan peş peşe zamların ardından ''acil'' çağrı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu akaryakıta gelen peş peşe zamların ardından yaptığı açıklamada, ''Tüm enerji sektörü paydaşlarına ve belediyelerimize yarın davet mektubu göndereceğim. Bu millet için birlikte ne yapabileceğimizi konuşmak üzere acilen toplanmamız lazım'' dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu akaryakıt zamlarının ardından açıklamalarda bulundu. Kara Kış Fonu'nun kurulması gerektiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu "Milletimiz kaderine terk edilmiştir" dedi.

"TÜM PAYDAŞLARA DAVET MEKTUBU GÖNDERECEĞİM"
Kemal Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Akaryakıta yine zam geldi. Kara Kış Fonu hemen kurulmalı, hemen! Tüm enerji sektörü paydaşlarına ve belediyelerimize yarın davet mektubu göndereceğim. Bu millet için birlikte ne yapabileceğimizi konuşmak üzere acilen toplanmamız lazım. Milletimiz kaderine terk edilmiştir!

Geçen hafta 41 kr zamlanan motorine 23 kuruş daha zam geliyorGeçen hafta 41 kr zamlanan motorine 23 kuruş daha zam geliyorGüncel

AKARYAKITA 3 DEFA ZAM GELDİ
16 Ekim'de de akaryakıta zam yapılmıştı. EPGİS, motorine 41 benzinde ise 40 kuruş zam duyurmuştu. Bu zammın benzinde 23 kuruşu ÖTV'den karşılanarak 17 kuruş zam ise pompa fiyatına yansımıştı. Bu geceden itibaren ise motorine 23 kuruşluk bir zam daha yapıldı.

Etiketler kemal kılıçdaroğlu chp akaryakıt zam
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Zam üstüne zam gelen otomobil fiyatlarına şimdi de zammın zammı geliyor!
SADAT Başkanının TSK’yı anlattığı video ortaya çıktı
İmamoğlu için dikkat çeken iddia: ''100 bin imza ile aday olacak''
Bu örtünün altından bir Türk efsanesi çıktı! Fiyat biçilemiyor!
Kombiyi açmayan alt komşu hakkında dava açılabilir mi?
2022'de asgari ücret ne kadar olacak? İşte tahmini zam oranı
Dolardan rekor üstüne rekor! 9.30 lirayı da aştı
Türkiye'nin UNESCO listesindeki tarihine büyük ihanet
İrem Derici'den takipçisine olay olan ''silikon'' yanıtı
Özlem Gürses savcılığın takipsizlik kararı verdiği küfürleri canlı yayında okudu