Kılıçdaroğlu'ndan provokasyon uyarısı

15 Haziran Perşembe günü Ankara Güvenpark’tan yola çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğündeki adalet korteji, on dördüncü gününde de İstanbul’a doğru yürüyüşüne devam ediyor.

Adalet yürüyüşünün 14. günü başında bir açıklama yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu “Yine güzel bir gün. Güneşimiz var. Olağanüstü güzel bir doğamız var. Yürüyüşümüz her geçen gün daha bereketli bir hale daha güzel bir hale geliyor. Zaman zaman sizlerin de tanık olduğu protestolar da oluyor. Ama bizim ellerimiz hiçbir zaman şiddete kalkmadı ve kalkmayacak. Tam tersine her provokasyondan sonra gerek ben gerek arkadaşlarım gerek yürüyüşümüze katılan vatandaşlarımız hep birlikte alkışlıyoruz. Güzel bir örnek olması için… Adalet adalet adalet dedik ve bu bağlamda yürüyüşe devam edeceğiz. İstanbul’a kadar yürüyüşümüze gülerek eğlenerek devam edeceğiz.” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'na Düzce'de büyük ayıp !

Dün kortej için 12 maddelik provokasyon genelgesi yayımladıklarını hatırlatan Kılıçdaroğlu “Her türlü provokasyona da hazırlıklıyız. Tüm katılımcılara yürekten teşekkür ediyorum. Bizi sevgiyle, hoşgörüyle karşılıyan Düzce halkına da teşekkür ediyorum” dedi. CHP lideri bugün öğleden sonra CHP’nin MYK toplantısının da güzergah üzerinde yapılacağını söyledi.