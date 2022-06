Kılıçdaroğlu'ndan rest: ''Kavgaysa kavga!''

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'da yaptığı açıklamada, "Benim verilmeyecek hesabım yoktur" diyerek "kavgaysa kavga edeceğiz. Mücadeleyse mücadelemizi yapacağız" ifadelerini kullandıç.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'da yaptığı açıklamada, "Benim verilmeyecek hesabım yoktur. Ben sizden birisiyim, halktan birisiyim. Benim evlatlarım öyle parayla pulla oynamıyorlar" dedi. "Kavgaysa kavga edeceğiz. Mücadeleyse mücadelemizi yapacağız" diyen CHP Lideri, "Bütün mücadelem bu topraklarda hiçbir çocuk yatağa aç girmesin" ifadelerini kullandı.

Konya'da ziyaretlerde bulunan Kılıçdaroğlu, Tarımda Çalışan Kadınlar ile Bölge Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Allah'ın güneşini 5'li çeteye teslim etmeyeceğiz. Orayı kamulaştıracağız, çiftçilere teslim edeceğiz. Elektrik elde edeceğiz, elektriğin tamamını bedava kullanacaksınız. Ayrıca elektrikten, buğdaydan gelir elde edeceksiniz. Bu geliri kime veriyorlar şimdi Konya'da, 5'li çeteden birisine veriyorlar. 5'li çeteden alacağım, çiftçiye vereceğim."

Değişimi kadınların yapacağını belirten CHP Lideri, "Bir toplumda kadın ne kadar güçlü olursa toplum o kadar güçlüdür" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

Şanlıurfa'ya gittim. Dedim ki; 'Şanlıurfa Belediye Başkanlığı'nı bize verin, Şanlıurfa'daki bütün çiftçilere elektriği bedava vereceğim'. En başta 6 ile... Aynı şeyi Konya'da da söylüyorum. Ama onların yaptığı gibi değil, 5'li çetelere Allah'ın güneşini teslim etmek değil. 5'li çeteler yerine bu ülkenin tarım kooperatifleri, ziraat odası, ticaret odası var. Çiftçi kendi elektriğini kendisi üretecek. Çitfçi ektiği üründen pay alacak elektrikten kâr elde edecek. Güneş enerjinin kooperatifi olacak. Allah'ın güneşini 5'li çeteye teslim etmeyeceğiz. Orayı kamulaştıracağız, çiftçilere teslim edeceğiz. Elektrik elde edeceğiz, elektriğin tamamını bedava kullanacaksınız. Ayrıca elektrikten, buğdaydan gelir elde edeceksiniz. Bu geliri kime veriyorlar şimdi Konya'da, 5'li çeteden birisine veriyorlar. 5'li çeteden alacağım, çiftçiye vereceğim.

"BENİM VERİLMEYECEK HESABIM YOK"

Benim verilmeyecek hesabım yoktur. Ben sizden birisiyim, halktan birisiyim. Ben onlar gibi saraylarda yaşamıyorum. Saraylara gideceğim diye bir çabam da yok. Benim evlatlarım öyle parayla pulla oynamıyorlar, sarayları arkalarına almıyorlar. Herkes alın teriyle çalışır.

"DEĞİŞİMİ YAPACAK OLANLAR KADINLAR"

Değişimi yapacak olan kadınlar. Tarlalarda kocalarınızdan fazla çalışıyorsunuz. Niye sizin sigortanız yok? Neden emekli olamıyorsunuz. Bu kardeşiniz onu yapacak hiç meraklanmayın. Aile Destekleri Sigortası getireceğiz. Geliri asgari ücretin altında olan ya da hiç geliri olmayanların bir güvencesi olacak. Para kadının hesabına yatacak. Kocalarınız muhtaç etmeyeceğiz sizi. Bir toplumda kadın ne kadar güçlü olursa toplum o kadar güçlüdür.

Sıkıntılarınız var biliyorum. Mutfaklarda yangın var biliyorum. Devletin yönetilmediğinin de farkındayım. İktidar sahiplerinin gaflet içinde olduğunun da farkındayım. 'Sınır namustur' diyoruz. Sınırların sınır olmaktan çıktığını da biliyorum. Biz insana insan olduğu için bakarız. Irkına, yaşam tarzına bakmayız.

"YOKSULLUĞU, FAKİRLİĞİ BİTİRECEĞİM"

Bu memlekette yoksulluğu, fakirliği bitireceğim. Hiçbir anne 'Mutfağımda tencere kaynamıyor' demeyecek. O tencere kaynamıyorsa o anne bilecek ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun evindeki tencere de kaynamıyor.

Türkiye'nin imkanları çok ama bu imkanlar bir avuç kişiye veriliyor. 10 şeker fabrikasını 11 milyar liraya sattılar. Memleketin sahibi hepimiziz. Hepimizin sorumluluğu var. Dönemi, düzeni değiştireceğiz.