Kılıçdaroğlu'ndan S-400 açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi Adalet Parkı Açılışına katıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, S400 teslimatının başlamasının ardından, Amerikan Senatosundan Trump'a yaptırım yapması yönünde gelen açıklamaları, “Senato önce Türkiye'nin hangi coğrafyada yer aldığına baksın. Türkiye'nin bulunduğu coğrafya stratejik bir bölge. Türkiye kendi güvenliğini yurt içinde veya yurt dışında sağlamak zorundadır ve bunun için gerekli önlemleri almak zorundadır” şeklinde değerlendirdi.

Ayrıca Kılıçdaroğlu, “Zamanında Türkiye'nin Patriotların alımıyla ilgili talebi karşılanmamışsa elbette Türkiye kendi güvenliğini sağlamak için başka arayışlara girecektir. Türkiye kendi bildiği yoldan devam edecektir. Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlaması hakkıdır” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

Türkiye Cumuhuriyeti’nin hapisanelerinde 10 binlerce kişi yatıyor. 10 binlerce kişi arasında haksızca yatanlar var. Eren Erdem hangi gerekçeyle içeride. Selahattin Demirtaş hangi gerekçeyle cezaevinde yatıyor. Biz adaleti herkes için isteyeceğiz., Biz öteden beri demokratik parlamenter sistemin Türkiye’nin koşullarına uygun olduğunu her ortamda dile getirdik. Parlamenter sisteme yönelik aksaklıklar olmakla birlikte toplumda genel bir kabul var. Başkanlık sistemi de tartışılabilir. Nasıl bugün tek adam rejiminin doğru olmadığını tartışabiliyorsak onu da tartışırız. Amerika’da başkanlık sistemi var. Orada başkanın yetkileri o kadar güçlü değil. Her tartışmaya açığız. Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırmalıyız. Bu demokratik parlamenter sistem olursa bu bizim beğendimiz, önerdiğimiz, savunduğumuz bir görüş olacaktır