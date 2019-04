Kılıçdaroğlu'ndan saldırı sonrası ilk açıklama

Ankara’da katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, olayın "köye dışarıdan gelenlerin tezgahı" olduğunu söyledi. Şehide yapılan saygısızlığın kendisini üzdüğünü dile getiren Kılıçdaroğlu, "Hiçbir saldırı bizi yıldırımaz" dedi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı'nın cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir grubun saldırısına uğradı. Yüzlerce kişinin etrafını sardığı Kemal Kılıçdaroğlu yumruk ve tekmelerin hedefi oldu.

Bölgede bulunan bir eve güçlükle götürülen Kemal Kılıçdaroğlu, 1.5 saat burada tutuldu. Öfkesi dinmeyen gruptakiler evi taş yağmuruna tuttu.

Cenaze törenine katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da evin önüne gelerek kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı.

Zırlı araçla bölgeden çıkarılan Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’ne geldi. Burada partililer tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu görüldü.

Burada bir konuşma yapan Kemal Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

Hiç kimse unutmasın... Kuruluş ve kurtuluşun partisi olan CHP’nin genel başkanıyım. Kuvayı Milliyecilerin partisinin genel başkanıyım. Hiçkimse unutmasın... 82 milyonu kucaklayan bir partinin genel başkanıyım. Şavşat'ta PKK saldırısına uğramıştım aynı salıdırının benzerine uğradım. Sanıyorlar ki Kılıçdaroğlu geri atacak, bir milim geri atmayacağım. Bu ülkenin birliğini ve bütünlüğünü savunuyoruz. Bu ülkenin çakıl taşını bir kişiye vermem. Canını verecek kişi varsa onun adı Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Şehitler bizim onurumuzdur. Hepimizin yüreğinde acı duyulur. Şehitliğin yüce bir mertebe olduğunu hepimiz biliriz. Benim şehit cenazesine gitmemi istemiyorlar. Katılacağım. O şehitler 82 milyonun şehididir.

Şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum. Olaya şehit ailesi üzüldü. Bunların şehide, namaza, inanca saygısı yoktur. Bunlar Müslüman da değildir. Namaz kıldırmadılar. Siz namazdan, şehitten ne istiyorsunuz? Ben Mehmetçik babasıyım. Şehitler ölmez vatan bölünmez, bu bizim şiarımızdır. Çanakkale’de, Dumlupınar’da, Sakarya’da, Afrin’de var şehidimiz. Biz şehitler arasında ayrım yapmadık. Şehit 82 milyonun onurudur. Bu ülkenin harcında yüzbinlerce şehidin kanı vardır. Siz hangi yüzle şehit cenazesini kıldır mıyorsunuz?

Beni üzen durum şudur. Saldırıya uğradım diye üzülmedim. Hakkı, hukuku, adaleti savunanlar tarihin her döneminde saldırıya uğramışlardır. Feriştahları da gelse hakkı, hukuku ve adaleti savunacağız. Beni üzen şehide yapılan saygısızlıktır. Cenaze namazı doğru dürüst kılınmadı. Anne, baba acılıdır. Dışarıdan gelenlerin tezgahıdır. Ne yaparlasa yapsınlar bizi yıldıramazlar. Benim için darağaçları kurdular, her türlü tehdit de bulundular. Bir canım var; bu ülkenin bekası için, huzuru için, kalkınması için, çocukların mutlu olması için bir can gerekiyorsa o canı vermeye hazırım. Hiçbir saldırı bizi yıldıramaz. Ne yaparsanız yapın asla vazgeçmeyeceğiz.

Birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu ülkeye bahar getireceğiz, ülkenin her karışında bahar olacak. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın demokrasi diyoruz, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk diyoruz."