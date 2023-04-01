Kılıçdaroğlu'ndan seccade açıklaması: ''Göremediğim için çok üzgünüm''

CHP lideri Kılıçdaroğlu, yerde duran bir seccadenin üzerinde çekilmiş fotoğrafla ilgili, "Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla" dedi.

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, yerde duran bir seccadenin üzerinde çekilmiş fotoğraf ile ilgili açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda çok üzgün olduğunu belirterek, "Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından fotoğrafı paylaşarak, "Ayakkabınız ile bastığınız yer, Müslümanların secde ederken kullandığı seccadedir" ifadelerini kullanmıştı.