Kılıçdaroğlu'ndan sözünü kesen AK Partili Çamlı'ya: ''Arkadaşlar Yeliz konuşuyor''

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki bütçe görüşmeleri hakkında konuştuğu sırada sözü kesilince ilginç anlar yaşandı.

2022 yılı bütçe görüşmeleri, bugün TBMM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ile başladı.

AK Partt Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bütçe görüşmelerinin başladığı gün Katar'a gitmesi ve bütçe sunumunu Oktay'ın yapması tepki çekerken; görüşmelere CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması damga vurdu.

Bütçeye hayır diyeceklerini açıklayan Kılıçdaroğlu, ''Bu bütçe, Türkiye Cumhuriyet Devleti'ne yapılmış bir kumpas bütçesidir'' dedi.

Kılıçdaroğlu ayrıca ''Bu bütçe, milletin alın terini sömüren bir bütçedir. Bu bütçe, fakirden alıp zengine veren bir bütçedir. Bu bütçe Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin fakirleştiren bir bütçedir'' ifadelerini kullandı.

''ARKADAŞLAR YELİZ KONUŞUYOR''

Kılıçdaroğlu'nun konuşması birçok kez AK Partt'li vekiller tarafından kesilirken; 45 dakika süren konuşma bir hayli gergin geçti.

Ancak Kılıçdaroğlu'nun sözünü kesen AK Partt İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'ya verdiği cevap, Genel Kurulu kahkaya boğdu.

Kılıçdaroğlu, Çamlı'nın sözünü kesmesi sonrası CHP sıralarına dönerek ''Arkadaşlar Yeliz konuşuyor'' dedi.