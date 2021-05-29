Kılıçdaroğlu'ndan ''Süleyman Soylu'' sorusuna yanıt: Değeri o kadar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya 10 kuruşluk tazminat davası açan CHP lideri Kılıçdaroğlu, ''Neden 10 kuruşluk dava açtınız?'' sorusuna ''Değeri o kadar'' yanıtını verdi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'un fethinin 568'inci yıldönümü kutlamaları dolayısıyla bulunduğu İstanbul'da eski Meclis Başkanı Hüsamettin Cindoruk'u, Şişli'deki evinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Cindoruk'u ziyareti sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, "Cindoruk, bizim siyaset dünyamızın duayenlerimizden biridir. Türkiye'nin içinde bulunduğu durum dolayısıyla kendisinin görüşlerini alma ihtiyacı hissettim. Oturduk, konuştuk, görüşlerini aldım. Hepinizin huzurunda kendisine yürekten teşekkür ederim" dedi.

"GETİR REFERANDUMU, MİLLET SEÇİM İSTİYOR MU, İSTEMİYOR MU DİYE"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, AK Parti ve MHP'nin yeni anayasa hazırlığı için muhalefete destek çağrısına yönelik soruya, Kılıçdaroğlu şu yanıtı verdi:

"Erdoğan, önce şunu düşünsün, mutfaklarda yangın var. İnsanlar perişan vaziyette. Sen önce bunların dertlerini çözecek misin, çözmeyecek misin? Çözme yeteneği, ülkeyi yönetme yeteneği yok. Artık bunu tümüyle kaybetmiş vaziyette. Erdoğan, neredeyse ülkenin başına felaket olarak çökmüş durumda. Bir an önce seçime gidilmesi lazım. Niye milletin iradesinden korkuyoruz? Milletten korkulur mu? Referandum diyorsun, ne referandumu kardeşim. Getirmek istiyorsan, getir referandumu, millet seçim istiyor mu, istemiyor mu diye. Yapalım referandumu. Millet seçim istiyorsa seçime gidelim, istemiyorsa gitmeyelim."

"YAZIKTIR, GÜNAHTIR"

Her gün toplumun sırtına yeni yüklerin getirildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye giderek dünyada yalnızlaşıyor. Yazıktır, günahtır. Biz bu ülkeyi sıradan bir ülke halinde göremeyiz. Milli mücadele veren devlet, halk bu pozisyonda olmamalı. İnsanlar yoksul, aç olmamalı. Binlerce çocuk yatağa aç girmemeli. Önce bunları düşünsün. Devleti çetelere teslim eden insana ben nasıl güveneceğim. Çetelerden yetki isteyen bir insana ben nasıl güveneceğim. Olmaz, tam bir rezalet."

"DEĞERİ O KADAR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "10 kuruşluk" tazminat dava açması ile ilgili soruya, Kılıçdaroğlu; "Değeri o kadar" yanıtını verdi.

Soylu'nun “istifa etmeyi hiç düşünmediği” yönündeki açıklaması ile ilgili soruya ise Kılıçdaroğlu, şu karşılığı verdi:

"Niye istifa etsin? En tepedeki insan destek veriyor. Bahçeli de destek veriyor. Mafya da destek veriyor. Cumhur İttifakı'nın 3 ortağı var, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, mafya. Mafyanın sözcülüğünü yapanlar zaten bunlar. Mafya bildiri yayınlıyor, 'biz bunları destekliyoruz' diye. Onu da herkes bir anlamda görüyor. Niye istifa etsin ki zaten. Mafyanın desteğini alan biri istifa mı eder? Etmez."

ANKA