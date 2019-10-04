Kılıçdaroğlu'ndan Suriyeli açıklaması

Kılıçdaroğlu, Bolu Belediyesi tarafından yapılacak Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası temel atma töreni'nde konuştu

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Biz yeni bir siyaset anlayışıyla yola çıktık. Kimsenin kimliği ile uğraşmayan bir siyaset anlayışıyla. Herkese saygı duyan herkesin evinde huzur içinde yaşamasını öngören, herkesin rahatlıkla gezebileceği üretebileceği bir anlayış için yola çıktık. Bu siyaset anlayışını beraber büyüteceğiz. Bu örneği Bolu Bld Başkanı'ndan göreceksiniz.

7 maddelik kural koyduk ortaya. Seçildiğinden itibaren mahalle ayrımı yapmadan herkesi kucaklayacak herkese eşit hizmet götüreceksin. Bu toplum yeteri kadar çekti. Toplumu ayrıştırmak kutuplaştırmak değil. Bir araya gelmek lazım. Bayrak vatan bizim. Neden ayrışıyoruz?

Şimdi biz havaalanı yaptık diyorlar. Eyvallah itiraz eden yok. Ama bir şeyi soruyorum kaça yaptınız? Bu milletin parası. Benim paramla bir şey yapıyorsan bunun hesabını bana vereceksin.

Siyasete ilk girdiğim gün kendi internet sayfamda bütün mal varlığımı açıkladım. Eşiğimin yüzüğüne kadar. Bugün aynı şeyi CHP sitesinde görebilirsiniz. Hesabını veremeyeceğim tek bir kuruş yok. Çünkü temiz siyasetten yanayım.

Bizi ayrıştırmak kavga ettirmek istiyorlar. Rahmetli babam derdi. Sen doğru dur eğri belasını bulur diye. Ortadoğu'da yaklaşık 6.5 milyon suriyeliyi yerlerinden ettiler. 3.5 milyon suriyeli Türkiye'de. Ortadoğu bataklığından kaçınmalıyız. Komşudaki yangına elimizde benzin bidonuyla gittik. bazen suriyelilere kızıyoruz. Ekmeğimizi işimizi elimizden aldınız diyoruz. Biz uzun kuyruklarda bekliyoruz. Bir şeyi düşünmemiz lazım. Suriyelilere kızacağımıza Suriyelileri buraya getirenlere neden kızmıyoruz? Bunu sorarsak vatandaşlık görevimizi yapmış olacağız.

Bayrağımızı korumanın yolu üretimden geçiyor.