Kılıçdaroğlu'ndan TBMM'nin 100. yılında parlamenter sistem çağrısı

23 Ninsan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıl dönümü nedeniyle TBMM'de özel oturum düzenlendi.

Oturuma katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşma yaptı. Konuşmasında yeni anayasa çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, "Tüm toplumsal, siyasal ve kültürel kesimlerin katılımıyla yeni bir demokratik anayasa yapmalıyız. Yeni anayasanın omurgasını yeni ve güçlü bir demokratik parlamenter sistem oluşturmalıdır." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasınsan satır başları:

Türkiye Büyük Millet Meclisi, dünyanın tüm mazlum milletlerine ilham olan meclistir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye'nin uygar dünyanın bir parçası olduğunu bütün dünyaya duyuran meclistir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Milli Kurtuluş Savaşı’nı yöneten meclistir.

TBMM tüm dünyanın mazlumlarına sahip çıkan Meclis’tir. Ama bugün sorunlarımız varır. Sorunlarımızın kaynağı TBMM’yi etkisizleştiren darbeciler ve onların oluşturduğu darbe hukukudur. Sorunlarımızı sağduyulu çözmemiz gerekiyor. Hedefimiz cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak olmalı.

Tüm toplumsal ve siyasal birimlerin katılımıyla, kuvvetler ayrılığı ilkesine bağlı yeni bir anayasa yapalım. Yeni anayasanın omurgasını yeni ve güçlü bir demokratik parlamenter sistem oluşturmalıdır.