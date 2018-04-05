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  4. 05 Nisan 2018 11:49

Kılıçdaroğlu'ndan tepkilere cevap: Az bile söyledim

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sınır karakolunu ziyaret eden sanatçılarına yönelik sözlerine ilişkin ''Sanatçılarla ilgili söylediğim her sözün arkasındayım, az bile söyledim'' dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan tepkilere cevap: Az bile söyledim
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve beraberindeki heyeti parti genel merkezinde kabul etti.

Açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ittifak tartışmalarına ilişkin, "Türkiye'nin yaşadığı büyük sorunlar var. Türkiye'nin bu sorunları aşması lazım. Bu sorunları aşarken, sorunların aşılması yönünde görüş birliği içinde olan bütün siyasal partilerle elbette bir araya geleceğiz" dedi.

Kılıçdaroğlu, Oğulpınar Sınır Karakolu'nu ziyaret eden sanatçılara yönelik sözlerine ilişkin ise, "Sanatçılarla ilgili söylediğim her sözün arkasındayım, az bile söyledim" ifadesini kullandı.

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KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda bazı sanatçıların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte gerçekleştirdiği karakol ziyaretini eleştirerek "Ne namus kaldı, ne şeref kaldı. Sanatçı denen vatandaş, onun yanında ne işin var? Afrin'de 52 şehidimiz var, yüzlerce yaralımız var. 52 şehidimizin daha kanı kurumadı. Toplanmışlar bir grup, güruh, davul, zurna, klarnet şarkılar türküler... Bir ülkenin değeri vardır. Bırakın şehidi, bulunduğunuz apartmanda eğer bir kişi hayatını kaybetmişse televizyonu bile açmazsınız, gürültü bile yapmazsınız. Komşunun acı günüdür, evde yemek yapar götürürsünüz, onlara bir hafta 10 gün her türlü hizmeti verirsiniz. Ben merak ediyorum, bu rezil adamlar ve onları oraya götüren adam, sen, sen, evet sen, eğer yüreğin yetiyorsa bir Afrin şehidinin evinin bulunduğu sokaktan geç, yaylalar türküsünü söyle bakalım, gücün yetiyorsa...'' diye konuşmuştu.

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kemal kılıçdaroğlu , chp
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