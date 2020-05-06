CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın idamlarının 48. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

Kılıçdaroğlu, “İdam sehpasındaki son sözü ‘Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye’ olan, bu ülkenin vatansever evlatlarını, Deniz Gezmiş’i, Yusuf Aslan’ı ve Hüseyin İnan’ı hasretle anıyorum. Unutmayın, vatan onu parsel parsel satanların değil, uğrunda darağacına gidenlerin vatanıdır!” ifadelerini kullandı.

CHP’DEN 48 YIL SONRA YASA TEKLİFİ

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın 48. ölüm yıl dönümünde iade-i itibar yasa teklifi hazırladı.

TBMM’ye sunulan teklif ile Gezmiş ve arkadaşlarının ölüm cezalarının yerine getirilmesini öngören 2 Mayıs 1972 tarih ve 1586 sayılı yasanın yürürlükten kaldırılması istendi.

Deniz Gezmiş ve arkadaşları 6 Mayıs günü idam edilmişti.



Kaynak: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "üç fidan" mesajı