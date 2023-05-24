Kılıçdaroğlu'ndan ''Vatanını seven sandığa'' deyip Erdoğan'a demediğini bırakmadı

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu, yeniden Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı soru yağmuruna tuttuğu videoyu Twitter hesabından "Vatanını seven sandığa gelsin" notuyla paylaştı.

CHP Genel Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta gerçekleşecek ikinci tur için seçim çalışmaları sürerken Twitter hesabından yeni bir video paylaştı.

Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi’nde yaptığı konuşmadan bölümler içeren video için Kılıçdaroğlu “Vatanını seven sandığa gelsin” notunu düştü.

Videoda Kılıçdaroğlu'nun şu ifadeleri yer aldı:

"Benim görevlerimden birisi de gerçekleri söylemektir. Bir seçim süreci, Erdoğan'ın yalan ve iftira kampanyalarıyla gölgelendi. Bize iftira atmaya çalışan asıl muhatabıyla, Erdoğan'la bir konuşalım.

Erdoğan, sen değil misin terör örgütleriyle defalarca masaya oturan. Senin ne haddine bizim vatan sevgimizi sorgulamak, bize kara çalmak. Ben terör örgütleriyle masaya hiçbir zaman oturmadım ve hiçbir zaman da oturmayacağım nokta.

Senin izlediğin hiçbir tavizkar ve gizli kapaklı yolu izlemeyeceğim, nokta. Dürüst ve ahlaklı olacağım. Ülkem için, vatanım için çalışacağım.

Sen değil misin FETÖ'yü besleyip büyüten, ayağına kadar giden, 'Ne olursun, ne olursun yalvarıyorum, geri dön' diyen sen değil misin? Sen değil misin onunla el ele verip milletin ordusuna, şanlı Türk Silahlı Kuvvetlerine kumpas kuran? Bu millet bunları bilmiyor mu? Ben hiçbir zaman mehmetçiğimize kumpas kuranlarla yan yana durmadım, asla ve asla durmayacağım. Nokta.

Sen ülkenin sınırlarına ve namusuna sahip çıkmadın. Bu ülkeye bile bile 10 milyondan fazla mülteci getirdin. Buradan ilan ediyorum. Ben iktidara gelir gelmez tüm mültecileri evlerine göndereceğim. Nokta.

Erdoğan, sen bu ülkeyi uyuşturucu baronlarına teslim ettin. Memleket mafya babalarının barınağına döndü. İktidara gelir gelmez uyuşturucu baronlarının kökünü kazıyacağım. İki adet torbacıya öldürttüğünüz gerçek ülkücü kardeşimiz Sinan Ateş'in hesabını kuytuda saklanan suçlulardan soracağım. Yanan yürekleri soğutacağım. Nokta.

Erdoğan, sen tek yüzükle iktidara geldin. Eğer bu yüzükten fazla bir şeyim varsa bana hırsız diyebilirsiniz dedin. Ama şimdi kendini, aileni ve etrafındakilerin yedi sülesini zengin ettin. Bak Erdoğan, ben hiçbir zaman çalmadım çırpmadım. Buradan ilan ediyorum. Devletin ve milletin beş kuruşunda gözü olanın, beytülmale el uzatanın gözünü çıkaracağım ve alacağım o paraları. Burunlarından fitil fitil getireceğim.

Biz bu vatanı sokakta bulmadık. Milletim ayağa kalsın! Vatanını seven bizimle omuz omuza versin! Vatanını seven sandığa gelsin!"