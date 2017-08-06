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  4. 06 Ağustos 2017 14:30

Kılıçdaroğlu'ndan ''yeni devlet'' açıklaması

CHP lideri Kılıçdaroğlu, ''Yeni devlet kuruyoruz'' diyen Ayhan Oğan'la ilgili soruya cevap verdi.

Kılıçdaroğlu'ndan ''yeni devlet'' açıklaması
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CHP  Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ak Parti  Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) eski üyesi Ayhan Oğan'ın, "Biz yeni bir devlet kuruyoruz, kurucusu da Erdoğan'dır" sözlerinin sorulması üzerine "Asıl açıklamayı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Genel Başkanı'ndan bekliyorum. Ona nasıl tepki verecek onu merak ediyorum" dedi.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Antalya'da Konyaaltı Belediyesi'nin 20'nci Yaz Şenlikleri kapsamında düzenlediği Feslikan Yaylası'ndaki yağlı pehlivan güreşlerini izledi. Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ve milletvekilleri Niyazi Nefi Kara, Devrim Kök, Durdu Özpolat, ilçe belediye başkanları ve CHP'nin Antalya'daki yöneticileri eşlik etti.



Kemal Kılıçdaroğlu'nu şenlik alanı girişinde Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin bu yılki başpehlivanı İsmail Balaban karşıladı. Balaban'a altın takan Kılıçdaroğlu, güreşlerin yapıldığı alanı gezerek güreşçilerle selamlaştı. Kemal Kılıçdaroğlu, tribünlerde kendisini alkışlayanlara alkışla karşılık verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilerin Ak Parti eski MKYK üyesi Ayhan Oğan'ın, "Biz yeni bir devlet kuruyoruz, kurucusu da Erdoğan'dır" açıklamasını sorması üzerine, "Asıl açıklamayı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Genel Başkanı'ndan bekliyorum. Ona nasıl tepki verecek onu merak ediyorum" diye yanıt verdi. Kılıçdaroğlu gazetecilerin ısrarına rağmen başka soru almadı.



"VATANIM KADAR GÜZEL ÜLKE GÖRMEDİM"
Güreşler devam ederken kürsüye çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, pehlivanların ata sporunu yaşatmasından dolayı kendilerine teşekkür etti. Çok ülke gezdiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Vatanım kadar güzel bir ülke görmedim. Her iklimi yaşıyoruz. Ovaları, yayları, denizle ve güzel insanları ile cennet gibi bir ülkede yaşıyoruz. Antalya'nın da Türkiye'de farklı bir önemi var. Antalya dünya içinde önemli bir markadır. Bu markayı büyütmek zorundayız" dedi.



Antalya'yı marka haline getirmek için yapılan bu festivalde 900'ün üzerinde güreşçinin er meydanında yarıştığını belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Bu er meydanı; atalardan bize miras kaldı. Bu er meydanında yiğitler, yiğitliklerini sürdürecek. Oğuzlar'da, Selçuklu'da, Osmanlı'da ve Türkiye'de güreş hep vardı. Başpehlivan (Kırkpınar) olan İsmail Balaban'ı ayrıca kutluyorum. Mustafa Kemal Atatürk, birçok sözüyle ülkenin insanlarına güvenini ifade etmiştir. Toroslardaki Yörüklere ayrıca güvenmiştir. Torosların yiğit evlatlarına saygılarımı sunuyorum. Elbette çadırlarımız var, dumanımız tütüyor. Hayat aynı imanla devam ediyor. Yörüklere hep inandık, inanmaya devam edeceğiz. Kalbi vatan sevgisiyle atanlara tekrar saygılarımı sunuyorum."

Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasının ardından bir süre güreşleri izledikten sonra şenlik alanından ayrıldı.




DHA

kemal kılıçdaroğlu , chp
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