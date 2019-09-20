Kılıçdaroğlu'ndan yeni FETÖ borsası çıkışı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Bugün şartlar epeyce değişti. Ümit ediyoruz ki ülkemiz de bölgemiz de normalleşme havasına girer. Farklı fikirlerin gündeme getirilmesi söz konusu olursa ülkede huzur olur.” diyerek sözlerine başladı. Ardından ziyaretinin bir sebebinin de CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na verilen cezaya geçmiş olsun demek olduğunu söyledi.

Karamollaoğlu şunları söyledi:

“Özellikle beni en çok şaşırtan konulardan birisi yani geçmiş olsun dileklerimizin arasında o da vardı. İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı ile ilgili dava açmak. Ben bu konuların tekrar tekrar pişirilip servis edilmesini doğru bulmuyorum.

Tank palet fabrikası stratejik bir tesis. Satmadık vermedik diyorlar. Böyle bir fabrikayı bütünüyle işletmeye verdiğiniz zaman yapılan işin mahiyetini değiştirmez. Özelleştirmeler geçmişte özelleştirmeler yapıldı, bazı tesisler yok oldu. Böyle tesislerin devletin mülkiyetinde olması daha doğru olurdu. Tank palet fabrikasının özelleştirmesini veya kiralanmasını doğru bulmuyorum. Orada hakim olan orayı işleten kurum, devlet değil.”

KILIÇDAROĞLU’NDAN TAMİNCE AÇIKLAMASI

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da FETÖ borsası ile ilgili bir soruya şu yanıtı verdi:

“Parlamertoya gelecek değişiklikleri görmeden yorum yapılması sağlıklı olmaz.

Tamince konusuna gelince bir FETÖ borsası olduğunu önce biz dile getirmedik. AK Parti içinden farklı arkadaşlar Türkiye’de bir FETÖ borsası kurulduğunu parası olanların dışarıya çıktığını parası olmayanların içeride kaldığını defalarca ifade ettiler.

Adalet herkes için eşit davranmayı da zorunlu kılıyor. Fettah Tamince güçlü bir insan, tuttuğu avukatlar sayın Erdoğan’ın avukatları. Oradaki ilişkilerin çok iyi incelenmesi lazım. Kim açmadı hangi hakim, hangi savcı o ya da bu şekilde taraf oldular çok iyi incelenmesi lazım”

