Kılıçdaroğlu'ndan yeni tezkereye ''hayır''!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, haftasonu Kayseri’de ‘Çağdaş İş Adamları Platformu’nca düzenlenen toplantıda bölgenin ekonomi dünyası ile buluştu. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda Kılıçdaroğlu’nun bölgede yaşanan ekonomik gidişata yönelik sorunları dinlediği öğrenildi.

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre; Kayseri'de konuşma yapan Kılıçdaroğlu, “Türkiye’de demokrasiden yana olan ve demokrasiden yana olmayıp, otoriteden, tek adamdan yana olanlar var. Siyasette temel ayrım bu. Biz Türkiye’de demokrasiden yana olan herkesle bir arada olacağız. Demokrasi, özgürlük, insan haklarından yana tavır alan herkesle bir arada olacağız. Çünkü önce hep birlikte demokrasiyi inşa etmeliyiz” dedi.

İş insanlarından gelen soruları da yanıtlayan Kılıçdaroğlu’nun “Milli meseleler için iktidarla bir araya gelir misiniz?” sorusu üzerine ise “Tabi ki milli meselelerde bir araya geliyoruz. Dış politikada ülkemizin menfaati için doğru olduğunu düşündüğümüz konularda her zaman destekleriz ama iş başka ülkelere asker göndermeye gelince milli menfaatimiz yoksa buna ‘olmaz’ deriz” dediği aktarıldı.

Edinilen bilgiye göre, CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Türkiye’yi içerisinde bulunduğu kötü durumdan kurtarmak için dört ayaklı strateji uygulanması gerektiğini ifade ederek şunları anlattı:

“Dört ayaklı bir strateji gerekli. Bunlardan birincisi hukukun üstünlüğünü sağlamak, katılımcı demokrasiyi güçlendirmektir. Demokrasisi gelişmemiş hiçbir ülke ekonomik olarak da kalkınmaz. Bugün yaşadığımız sorun budur. İkincisi üreten Türkiye olmalıyız. Türkiye üretim sürecinden koparıldı. Eğer rekabet gücü yüksek ürünler üretmemiz lazım. Üçüncü ayak ise güçlü bir sosyal devlet. Huzurlu olmak için güçlü bir sosyal devlet almalı. Dördüncü ayak ise sürdürülebilirliktir. Demokrasiyi gelişebilir, üretimde önemli noktalara gelebilirsiniz, güçlü sosyal devlet o labilirsiniz ama bunları sürdürmek çok önemlidir. Türkiye’yi ayağa kaldıracak strateji budur.”

CHP EKONOMİ MASASI ÇALIŞMALARINI ERTELEDİ

Geçen hafta aldığı karar doğrultusunda iş insanları ile bir araya gelmek ve sorunları tespit etmek için çeşitli temaslarda bulunma kararı alan CHP Ekonomi Masası, bu çalışmalarını Nisan ayına erteledi.

Mersin, Adana ve Hatay giderek iş insanları ve üreticilerle bir araya gelmeyi planlayan CHP Ekonomi Masası üyeleri Faik Öztrak, Lale Karabıyık, Aykut Erdoğdu, Veli Ağbaba, Orhan Sarıbal, Fethi Açıkel, Bülent Kuşoğlu, Mehmet Akif Hamzaçebi, İlhan Kesici, Çetin Arık ve Abdüllatif Şener, bu çalışmalarını bir ay erteledi.

İdlib’te yaşanan saldırının ardından TBMM’nin kapalı toplantısı sırasında yaşanan ve ertesi gün açık oturumda da süren kavgalar ile CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında dokunulmazlığın kaldırılması talebini içeren fezlekenin sevk edilmesi, ziyaretlerin ertelenmesinin ana nedenleri arasında yer aldı. Ekonomi Masası’nın Hatay, Mersin ve Adana ziyaretlerini, 37’nci Olağan Kurultay sonrasında, Nisan ayında yapması bekleniyor.

