Kılıçdaroğlu'ndan yerel seçim hamlesi ! O isimle görüşecek

CNN TÜRK'te yayınlanan 'Gece Görüşü' programında çok önemli bilgiler paylaşıldı. Hürriyet Ankara temsilcisi Hande Fırat, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener görüşeceğini duyurdu. Fırat, Mansur Yavaş'ın da Kılıçdaroğlu'ndan randevu talep ettiğini aktardı. Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesinin cumartesi günü olacağını belirten Fırat, Mansur Yavaş ile yapılacak görüşmenin tarihinin henüz belli olmadığını, Akşener ile yapılacak göüşmeden daha erken olabileceğini sözlerine ekledi.

Hande Fırat şu bilgileri paylaştı:

"Elimdeki son dakika bilgilerini söyleyeyim. Hem İYİ Parti hem de CHP bu işbirliğinin bu hafta başına kadar netleşeceğini ifade ediyor. Kılıçdaroğlu yarın Kıbrıs'ta olacak. Pazartesi günü Bütçe'de konuşacak, Pazar günü Bütçe'ye çalışacak. Cumartesi günü Akşener ile Kılıçdaroğlu'nun biraraya gelmesi bekleniyor. Özellikle CHP'li üst düzey isimlerden aldığımız bilgileye göre bu görüşme cumartesi günü yapılacak. Meral Akşener CHP Genel Merkezi'ne gideceği yönünde bir bilgi var.

Diğer taraftan sadece Akşener değil, en merak edilen isimlerden birisi Mansur Yavaş da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu talep etti.O görüşme de Meral Akşener görüşmesinden önce yapılacak gibi görünüyor. Bu durumda, hali hazırda Kılıçdaroğlu'nun kafasında ve önündeki isim Mansur Yavaş. Birtakım çalışmalar, anketler de yapılmış durumda. Mansur Yavaş olmazsa, başka isimler o zaman gündeme gelecek."

YAVAŞ: SÜREÇ UZADI, BİR AN ÖNCE SONUCA GİTMEK GEREKİYOR

Mansur Yavaş ile iletişim kurduğunu söyleyen gazeteci Gürkan Hacır, Yavaş'ın şu ifadeleri söylediğini aktardı:

"Benim bugünkü açıklamam net. Anketi yaptırıp bir an önce sonuca gitmek gerekiyor. Yoksa yıpranma devam edecek, partiler ve aday yönünden."