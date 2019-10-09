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  4. 09 Ekim 2019 22:51

Kılıçdaroğlu'ndna hükümete ''Şam yönetimiyle görüşme'' çağrısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fırat'ın doğusunda başlayan 'Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin "Ordumuzun başarı elde etmesi hepimizin ortak arzusudur. Ama süratle Türkiye yönetiminin Şam yönetimiyle görüşmesi lazım Suriye'nin terörden arındırılması için" açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu'ndna hükümete ''Şam yönetimiyle görüşme'' çağrısı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'dan Ankara'ya hareketi öncesi İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Sayın Erdoğan arayıp bilgi verdi. Elbette hiç kimsenin burnunun kanamasını istemeyiz. Ordumuzun başarı elde etmesi hepimizin ortak arzusudur. Ama süratle Türkiye yönetiminin Şam yönetimiyle görüşmesi lazım Suriye'nin terörden arındırılması için. Bu ilişki kurulduğu takdirde Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerin düzelmesi Suriye'nin terörden arındırılması açısından çok önemli." diye konuştu. Kılıçdaroğlu daha sonra Ankara'ya gitti.

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