Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Erdoğan’a CHP’den sert yanıt

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Bizim şehitlerimize, ‘kelle’ diyen bir kişinin sıfatlarını sayıyorum ben size. Şehide kelle diyen kişi haysiyetsizdir, şehide kelle diyen kişi Türkiye Cumhuriyeti’nde şerefsizdir, şehide kelle diyen kişi onursuzdur, şehide kelle diyen vatan hainidir. Bu kişi Türkiye Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanı olamaz, temsil edemez. Bu kişi kendi evladından, kendi çocuklarına bütün fonları oluşturup onların zenginleşmesine ve telefonlarda paraları sıfırlattığı çocuklarına bir tanesine bedelli, diğerine çürük raporu aldırıp milletin çocukları askere gidip şehit düşüp anaların bağrı yanarken konuşan o şehide ‘kelle’ diyen kişi haysiyetsiz kişidir, onursuz kişidir, şerefsiz kişidir” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İdlib’deki son durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

Özkoç’un açıklamaları şöyle:

“İdlib’de cihatçı grupların ve terör örgütlerinin neden hamiliğine soyunduk ve bunun için neden şehit veriyoruz, konuşulmadı.

İdlib’de PKK terör örgütü ve YPG olmadığı hâlde, Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı; İran, Suriye, Rusya ve Türkiye’nin birlikte olduğu mutabakatta neden oradaki teröristlerin hamiliğine soyundu, “Onları ben silahsızlandırırım, sivil halktan ayrıştırırım gibi bir söz söyledi” konuşulmadı.

Dünyanın her tarafından gelmiş, ne olduğu belli olmayan, IŞİD militanlarının cirit attığı İdlib’de Türk askeri neden şehit oluyor, konuşulmadı.

Bununla ilgili, Türkiye’de vermiş olduğumuz şehitlerimizin haberi 27 Şubat’ta yankılandığı sırada, Türkiye Cumhuriyeti milletinin muhatabı neden Hatay Valisi oldu? Bu ülkenin Cumhurbaşkanı, Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı yok muydu, konuşulmadı.

Bu Ortadoğu Savaşı, Amerikan emperyalizminin bir süreci başlatmasıyla oldu. Adına Büyük Ortadoğu Projesi dendi. ABD’nin kendi çıkarlarını koruyan, Ortadoğu’da istediği düzeni yaratmaya çalışan, Müslümanların kanını akıtmaya yönelik, dünyada Müslümanları bir tehdit ve terör örgütü olarak göstermeye çalışan, böylece bir düşman yaratarak ABD’yi yeni bir toprak işgaline, Ortadoğu’daki zenginliklere el atmasını sağlayan bir proje başlatıldı. Başkanı Amerika Birleşik Devletleri’ydi. Şimdi, eş başkanını ben size gösteriyorum. (Erdoğan’ın BOP’un eş başkanı olduğunu söylediği videoyu izletti)

Kimmiş eş başkanı, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan. İslâm aleminde, ABD’nin emperyalist çıkarlarına uygun hareket eden ve Müslümanların katledilmesini sağlayan kişiye ne denir? Haysiyetsiz denir, onursuz denir, şerefsiz denir, hain denir. Kim bu? ABD’nin emperyalizmin işgalci kuvvetlerinin eş başkanı kimse, işte bu sıfatlar tam da onun üzerine oturuyor.

Bizim şehitlerimize, ‘kelle’ diyen bir kişinin sıfatlarını sayıyorum ben size. Şehide kelle diyen kişi haysiyetsizdir, şehide kelle diyen kişi Türkiye Cumhuriyeti’nde şerefsizdir, şehide kelle diyen kişi onursuzdur, şehide kelle diyen vatan hainidir. Bu kişi Türkiye Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanı olamaz, temsil edemez. Bu kişi kendi evladından, kendi çocuklarına bütün fonları oluşturup onların zenginleşmesine ve telefonlarda paraları sıfırlattığı çocuklarına bir tanesine bedelli, diğerine çürük raporu aldırıp milletin çocukları askere gidip şehit düşüp anaların bağrı yanarken konuşan o şehide ‘kelle’ diyen kişi haysiyetsiz kişidir, onursuz kişidir, şerefsiz kişidir."