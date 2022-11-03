Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı: Süleyman Soylu canlı yayına kırmızı dosyayla çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, canlı yayına kırmızı dosyayla çıkarak Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticaretine göz yumulduğuna' dair açıklamasıyla başlayan tartışma sürüyor.

Ana muhalefet partisi liderinin 'Breaking Bad Süleyman' diye seslendiği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün TV100 yayınına katıldı.

Burada iddialara yanıt veren Soylu, "Kılıçdaroğlu maalesef hezeyanlar içerisinde. Siyasetini iftira ve yalana dayandıran bir anlayış söz konusu. Geleneksel bir iftira ve yalan siyasetiyle, dezenformasyonla karşı karşıya olduğumuzu ifade etmeliyim" dedi; ardından şunları kaydetti:

"Bu iftiranın sahipleri bunları ispatlamak zorundadır. Ve bu iftiranın sahipleri bunları o mahkemede anlatacaklar. Türkiye’nin en önemli kurumlarına ne olduğu belli olmayan birisiyle yanında çıkıp, bir değerlendirme yapıp, devletin bütün kurumlarını aşağılamak, iftira etmek ve onları suça bulaşmış olarak itham etmenin hukuki bir karşılığı olacak. ABD’den üflemeyle öyle olmaz."

Elindeki kırmızı dosyayı gösteren Bakan Soylu, "Bu bir 'FETÖ' roman. Kılıçdaroğlu'nun 'FETÖ' ilişkisini ortaya koyan. 32 basamak bir FETÖ ilişkisi. Bu dosya açılacak" diye konuştu.

NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE'NİN 'METAMFETAMİN' RAPORU NE ANLATIYOR?

Siyasetin gündeminde yer alan tartışma, Türkiye'de uyuşturucu kullanımını bir kez daha gündeme getirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi'nin Ağustos 2022’de yayımladığı 'Metamfetamin Türkiye’de ve Dünyada Kullanımı' başlıklı raporu, Türkiye'de metamfetamin yakalama miktarlarına dair önemli bulgular sunuyor.

Metamfetamin; bireyin biyolojik, psikolojik ve sosyal yaşamında oluşturduğu yıkıcı etkileri nedeniyle ulusal ve uluslararası alanda kontrol altına alınmış, yasa dışı sentetik/ kimyasal bir narkotik madde.

Rapora göre, Birleşmiş Milletler (BM) Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin (UNODC) verileri son 10 yıl içinde metamfetamin yakalanan ülke sayısında yüzde 50 artış gösterdiğine dikkate çekiyor.

2014-2018 döneminde dünya genelinde yaklaşık 30 bin yasa dışı Amfetamin Tipi Uyuşturucu laboratuvarı tespit edildi. Bunların yüzde 95’i ise metamfetamin üretiyor. Metamfetamin üretilen laboratuvarların yüzde 84’ü ABD’de bulunurken ABD’yi yüzde 6 oranında Avrupa ve Asya, yüzde 3 oranında Okyanusya ve yüzde 0,2 oranında Afrika takip ediyor.

Raporda 2016-2021 yılları arasında Türkiye’de her geçen yıl metamfetamin yakalama miktarlarında artış yaşandığı görülüyor.

Özellikle 2020’de bir önceki yıla göre 4 kat artışın yaşandığını görmek mümkün.

2022 yılının sadece ilk yedi ayında görülen metamfetamin yakalama miktarı ise 8 bin 600 kilograma ulaşmış. Rapora göre 2015 yılında yalnızca 54 ilde yakalanan metamfetamin maddesi 2020 ve 2021 yıllarında 81 ilde de görülmüş. Dünya ve Avrupa’da da yıllara göre farklı oranlarda olsa da metamfetamin yakalama miktarlarının sürekli yükseldiği görülüyor.

CHP'NİN 'SUÇ RAPORUNA' YANSIYANLAR

Öte yandan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerinden yola çıkarak 'suç raporu' hazırladı.

Raporda, gündemde yer alan uyuşturucu madde ticareti ve suçlarındaki veriler dikkat çekti.

MASAK raporlarına yansıyan verilere göre toplum sağlığına karşı suçlardan olan uyuşturucu madde ticareti hakkında 2021 yılında 54 dosya sonuçlandırıldı ve bu 54 dosya kapsamında 1331 kişi incelendi. 2020 yılında 13 dosya sonuçlandırıldı ve 168 kişi incelendi. Bu çerçevede dosya sayısının 5 kat ve incelenen kişi sayısının ise neredeyse 10 kat arttığı kaydedildi.

TÜRKİYE’DE KOKAİN VE METAMFETEMİN

Raporda, 2020 yılında 2 bin 573 adet kokain olayı gerçekleştiğine dikkat çekti. 2 bin 573 adet kokain olayından toplamda bin 961 kilo kokain ele geçirildiği, 2018 yılında bin 509 kg, 2019 yılında ise bin 638 kg kokain yakalandığı belirtildi.

Bir başka uyuşturucu madde metamfetamine bakıldığında ise 2018 yılında 566 kilo, 2019 yılında bin 42 kilo, 2020 yılında ise 4 bin 162 kilo yakalama gerçekleştirildiği ifade edildi.