Kılıçdaroğlu'nun acı günü

2021 Kainat Güzeli belli oldu

BioNTech aşısı yaptıranlar dikkat! İki doz aşı Omicron'a karşı ne kadar etkili?

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Akşener Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı için tüyoyu verip o ismi işaret etti

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in karın kası olay oldu

YÖK'ten üniversitelerle ilgili yeni düzenleme

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