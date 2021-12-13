Kılıçdaroğlu'nun acı günü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun halası Güllü Özdoğan hayatını kaybetti.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, halası Güllü Özdoğan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Özdoğan'ın cenaze töreni 14 Aralık Salı günü saat 16'da İstanbul Mustafa Kemal Cemevi'nde düzenlenecek.
Tunceli'de toprağa verilecek
Cenaze töreninin ardından Özdoğan'ın naaşı, Tunceli'nin Nazımiye ilçesindeki Turnayolu köyünde toprağa verilecek. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da halasının vefatı nedeniyle taziyeleri kabul etti.
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