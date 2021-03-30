Kılıçdaroğlu'nun aklındaki erken seçim tarihi! Kurmaylarına talimat verdi

Cumhur İttifakı seçimlerin 2023'te yapılacağını konusunda ısrarcı davranırken erken seçim tartışmaları bitmiyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarına ''Sonbaharda seçim bekliyorum, hazırlanın'' talimatı verdiği öğrenildi.

Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu'nun dün toplanan CHP MYK toplantısında kurmaylarına, "Anadolu'yu gezmeye devam edeceğiz. Halka gidip anlatıyoruz. Anlatmaya devam edeceğiz. Mücadeleye devam edeceğiz. Yıl sonuna doğru seçim bekliyoruz. Sonbaharda seçim bekliyorum, olacak gibi" dediği ortaya çıktı.

CHP Genel Başkanı'nın kurmaylarına erken seçim konusunda, "Hazırlanın" talimatını verdiği öğrenildi.

AK PARTİ ZAMANINDA YAPILACAK DEMİŞTİ

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ise erken seçime ilişkin yaptığı açıklamada, "Her siyasi temastan erken seçim rüyası görmek isteyenler var. Aslında onların senaryosu erken seçim talebi olduğu için her türlü vesileyi buna işaret olarak okumaları, malum düşle yatıp, malum rüyayı görme olarak anlaşılabilir. Sayın Cumhurbaşkanı defalarca beyan etti; seçim zamanında yapılacak" demişti.

TBMM BAŞKANI'NDAN ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise erken seçim söylentileri üzerine şunları söylemişti: "Erken seçim, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin mantığına aykırı. Erken seçim Niye var Anayasa'da. Çok ciddi bir kriz olduğu takdirde, bir çıkmaza girdiğinde siyaset, bir açık kapı olsun diye düşünülmüş bir düzenleme. Yani çok nadir kullanılabilecek bir imkan olarak bırakılmış. Eski sistemin alışkanlıklarından biri olarak görüyorum."

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