Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’a yazdığı mektup ortaya çıktı

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun bundan 10 sene önce 2012 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başbakanlık yaptığı dönemde, Erdoğan'a yazdığı mektup ortaya çıktı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Suriye ile yeniden temas kurmaya başlaması ile gündem yine mülteciler oldu. Yıllardır ülkeye kontrolsüzce alınan mülteciler halk için büyük bir sorun olarak görülürken, iktidar partisi ilk günden itibaren tavrını korumuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2012 yılında dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir mektup yazarak çözüm önerilerini sunduğu ortaya çıktı.

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk’e mektupla ilgili açıklama yapan Kılıçdaroğlu; “O dönem önerilerimizin hepsini reddetti. Şimdi, bütün ilişkileri düzeltmek için kapı kapı geziyor, yalvarıyor.” değerlendirmesini yaptı.

Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’a yazdığı mektup şöyle:

Kılıçdaroğlu 10 yıl önceki mektupta sunduğu çözüm önerilerinin geçerli olup olmadığı ile ilgili soruya da şu ifadelerle yanıt verdi:

“Aynen geçerli. Şimdi benim dediğim noktaya geldi ama kendisinin muhatapları maalesef sırtını dönüyor, Erdoğan’a güvenmiyorlar. Elbette ki Suriye ile ilişkilerin düzelmesini, Ortadoğu’daki bütün ilişkilerin düzelmesini isteriz. Erdoğan, Atatürk’ün (Yurtta barış, dünyada barış) sözünün ne anlama geldiğini bilseydi, zaten bunu yapmazdı. Bunu söyleyen kişi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Ömrü savaş meydanlarında geçti. Bir taraftan Esad ile görüşmeye gideceksin, öbür taraftan ‘Ben Suriye’ye saldıracağım’ diye açıklamalar yapacaksın. Bu kadar büyük bir dengesizlik, bu kadar büyük bir öngörüsüzlük bizim tarihimizde hiç olmadı.”

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