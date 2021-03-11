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Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafında ''tespih'' detayı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yolculuk sırasında tespih çektiği görüntü ile gündeme geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Bekir Başevirgen’in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta bir detay dikkat çekti.

CHP lideriyle fotoğraf paylaşan Başevirgen, fotoğrafa “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Uşak programımızı tamamladık ve Şehzadeler Şehri Manisamıza doğru yola çıktık. Genel Başkanımızı bu akşam ve yarın Ege’nin incisi, üzümün ve tarımın başkenti Manisamızda ağırlayacak, saha çalışmalarımıza birlikte devam edeceğiz” ifadelerini ekledi.

 Başevirgen’in mesajının yanı sıra CHP Genel Başkanının yolculuk sırasında tespih çektiği görüldü. Bu durum gözden kaçmadı.

İşte o fotoğraf:

 

Etiketler tespih kılıçdarğlu
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