Kılıçdaroğlu'nun halası hayatını kaybetti
CHP lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun halası Kıymet Karabulut hayatını kaybetti.
CHP Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun halası Kıymet Karabulut hayatını kaybetti.
Tunceli’de yaşayan Karabulut için yarın Tunceli Cemevi’nde cenaze töreni düzenlenecek.
Karabulut'un daha sonra Nazımiye ilçesine bağlı Ballıca köyünde son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.
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