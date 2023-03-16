Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyareti ertelendi

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumartesi günü yapmayı planladığı Halkların Demokratik Partisi (HDP) ziyareti ileri bir tarihe ertelendi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) gerçekleştireceği ziyaret ertelendi. HDP Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada, 18 Mart Cumartesi günü HDP Genel Merkezi’nde gerçekleşmesi planlanan görüşmeye ilişkin "Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun partimize ziyareti program yoğunluğundan dolayı ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.