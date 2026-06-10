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Kılıçdaroğlu'nun ''ihraç listesi'' sızdı: İmamoğlu ve Özel'in yer aldığı isimler belli oldu

Kılıçdaroğlu'nun ''ihraç listesi'' sızdı: İmamoğlu ve Özel'in yer aldığı isimler belli oldu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK toplantısında masaya getireceği iddia edilen ihraç listesi sızdı. TGRT Haber'den Fatih Atik'in açıkladığı Kurultay Davası odaklı listeye göre Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel gibi kritik isimlerin partiden ihracı isteniyor.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) sular durulmuyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Grup Başkanı Özgür Özel'in iki ayrı grup toplantısı düzenlemesiyle su yüzüne çıkan "iki başlılık" krizi, TBMM önünde partililer arasında yaşanan gerginliklerin ardından yeni bir boyuta taşındı.

Kılıçdaroğlu'nun çarşamba günü toplayacağı Merkez Yürütme Kurulu (MYK) öncesi kulislere sızan ihraç listesi, Ankara gündeminde deprem etkisi yarattı. Eski İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'in ihraçların gündeme gelebileceği sinyalini vermesinin ardından, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik beklenen isimleri tek tek açıkladı.

"Kılıçdaroğlu Disiplin Kılıcını Çekti: Birinci Sırada İmamoğlu Var"

Parti içindeki bölünmüşlüğe son vermek isteyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun sert adımlar atmaya hazırlandığını belirten Fatih Atik, "Kılıçdaroğlu artık disiplin kılıcını çekti. CHP'de 2 başlı bir görüntüye izin verilmeyecek." ifadelerini kullandı.

Atik'in paylaştığı bilgilere göre, ihraç edilecek isimler ağırlıklı olarak Kurultay Davası'nda adı geçen kişilerden oluşuyor. Sızan listenin en dikkat çeken yönü ise birinci sırada eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yer alması oldu.

MYK'da Gündeme Gelmesi Beklenen İhraç Listesi

TGRT Haber ekranlarında paylaşılan ve parti kulislerini hareketlendiren ihraç listesindeki isimler şu şekilde sıralandı:

Ekrem İmamoğlu (Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı)
Özgür Özel (CHP Grup Başkanı / Milletvekili)
Cemil Tugay (İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı)
Rıza Akpolat (Eski Beşiktaş Belediye Başkanı)
Gökhan Günaydın (CHP İstanbul Milletvekili)
Ali Mahir Başarır (CHP Mersin Milletvekili)
Veli Ağbaba (CHP Malatya Milletvekili)
Özgür Çelik
Nihat Yeşiltaş (CHP Bursa İl Başkanı)
Özgen Nama (CHP Sancaktepe İlçe Başkanı)
Metin Güzelkaya (CHP Bitlis İl Başkanı)
Mehmet Kılıçaslan (CHP Mardin İl Başkanı)
Serhat Can Eş (CHP Erzurum İl Başkanı)
Enser Aytekin (CHP Balıkesir Milletvekili)
Nurhayat Altaca Kayışoğlu (CHP Bursa Milletvekili)
Özgür Karabat (CHP İstanbul Milletvekili)
Umut Akdoğan (CHP Ankara Milletvekili)
Turan Taşkın Özer (CHP İstanbul Milletvekili)
Baki Aydöner
Hüseyin Yaşar

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Etiketler CHP ihraç ihraç listesi kemal kılıçdaroğlu ekrem imamoğlu özgür özel CHP MYK toplantısı fatih atik gürsel tekin siyaset kurultay disiplin kurulu
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