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Kılıçdaroğlu'nun ilk ziyaretini yapacağı il belli oldu

Kılıçdaroğlu'nun ilk ziyaretini yapacağı il belli oldu
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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk ziyaretini depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a yapacağı öğrenildi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığının ilanı sonrası partisinin genel merkezinde tebrikleri kabul etti. Milletvekilleri, "Bir bayram havası oldu. Genel başkan da keyifli ve çok heyecanlıydı" dedi.

"PARTİ İÇİNDE KAZANMA İNANCI VAR"
Partililer genel merkezde ve Meclis'teki grup toplantısında yaşanan bu yoğunluğa ilişkin, "En son yerel seçimleri kazandığımızda böyle bir yoğunluk yaşanmıştı. Şimdi de bir benzerini yaşıyoruz. Parti içinde kazanma inancı var" yorumunu yaptı.

"DAHA FAZLA SAHADA OLACAK"
Kılıçdaroğlu'nun henüz netleşen bir miting programı ya da il ziyareti olmadığını söyleyen kurmayları, "Daha fazla sahada olacak. Grup kürsüsüne veda nedeni de bundan. Yaz döneminde yaptığı gibi farklı illerde grup toplantısı gibi konuşmalarına devam edecek. Açıklanacak seçim takvimine göre de programı netleşecek. Tabii ki ortak mitingler de olacak" bilgisini paylaştı.

HDP'YE ZİYARETTE BULUNACAK MI?
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Kılıçdaroğlu'nun ilk ziyaretine ilişkin "Deprem bölgesine gidecek. Kahramanmaraş'ta olacak. Orada acılar hâlâ taze" ifadeleri kullandı. HDP'ye veya adaylık ilanı sonrası başka bir partiye ziyaret olup olmayacağına ilişkin Erkek, "Henüz bir program yok. Tek adam rejimine karşı bu demokrasi mücadelesine herkesin katılması lazım" dedi.

Etiketler chp kemal kılıçdaroğlu kahramanmaraş
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