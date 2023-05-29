Kılıçdaroğlu'nun ''istifa'' kararları sızdı!

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tur oylaması sona erdikten sonra CHP'de Genel Başkan Yardımcılarının "Biz istifa edelim" önerisinin CHP lideri Kılıçdaroğlu tarafından kabul görmediği ortaya çıktı.

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi hemen bırakmayacağı öğrenilirken genel başkan yardımcılarından ise "Biz istifa edelim" önerisi geldi. Bu önerinin Kılıçdaroğlu tarafından ilk anda kabul görmediği ifade edildi.

Birgün gazetesinden Hüseyin Şimşek'n haberine göre Kılıçdaroğlu'nun olası istifası da parti yönetiminin gündemine geldi. Bu konuda öne çıkan görüşün, "Hemen istifa etmeniz, partinin seçimlerde başarısız olduğu algısına hizmet eder" yönünde olduğu dile getirildi.

Bu konudaki son kararın daha sonra verileceği bildirilse de, Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimler sona erene kadar partinin başında kalabileceği iddia ediliyor.

(Kaynak)