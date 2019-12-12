Kılıçdaroğlu'nun katıldığı toplantıda dikkat çeken isimler

Kılıçdaroğlu, muhafazakâr kesimle yaptığı toplantılara bir yenisini daha ekledi. İstanbul Çengelköy’de 14 yıldır her ayın ikinci salı günü bir restoranda toplanan İstanbul Platformu’nun bu ayki konuğu Kılıçdaroğlu oldu. Platforma Başkanlık yapan eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu’nun yanı sıra eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, eski MHP milletvekilleri Ahmet Çakar, Bozkurt Yaşar Öztürk gibi isimlerin katıldığı toplantıda Kılıçdaroğlu’na İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti.

Hürriyet'ten Rıfat Başaran'ın haberien göre, basına kapalı toplantıda Kılıçdaroğlu, AK Parti’nin iktidara geldiği tarihten bu yana kuruluş ilkelerinden saptığını, verdiği sözlerin büyük bir kısmını yerine getirmediğini ifade etti. Bağımsız yargıya da vurgu yapan Kılıçdaroğlu, “Hâkim, hâkimlikten değil siyasetten güç alıyorsa bu en büyük tehlikedir” dedi. Kılıçdaroğlu, Türkiye’de demokrasiye inanan, bütün siyasi partilerin bir araya gelmesi gerektiğini söyledi.

HÜSEYİN AVNİ MUTLU KİMDİR: FETÖ’NÜN MÜLKİYE YAPILANMASINDAN HAPİS YATTI

Hüseyin Avni Mutlu 31 Mayıs 2010’da İstanbul Valisi olarak atandı. Gezi Parkı olayları ve İstanbul merkezli kritik davalar sürecinde valilik görevindeydi. 23 Mayıs 2014’te Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevinden alındı. Önce Emniyet Genel Müdürlüğü’ne, sonra da merkez valiliğine atandı. 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminin ardından 19 Temmuz’da açığa alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 26 Temmuz’da gözaltına alındı, tutuklandı. İstanbul 30’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde Fetullahçı Terör Örgütü’nün mülkiye yapılanmasıyla ilgili yargılandı. Mahkeme eski valiye “örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme” suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi kararı onadı. İstinaf aşamasını tutuksuz olarak bekleyen Hüseyin Avni Mutlu, hakkındaki cezanın kesinleşmesi üzerine 7 Kasım 2018’de avukatıyla birlikte Edirne Adliyesi’ne giderek teslim oldu. Konulduğu Edirne F Tipi Cezaevi’nde 36 gün kalan Hüseyin Avni Mutlu, 12 Aralık 2018’de, gözaltındayken tutuklu kaldığı süre de göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

GEZİ SÜRECİNDE GÖREVDEYDİ

Hüseyin Avni Mutlu Gezi Parkı eylemleri sırasında İstanbul Valisi olarak görevdeydi. Merkez valiliğine atandıktan sonra 15 Mayıs 2015’te İstanbul Şehir Üniversitesi’nde bir programa katılan Mutlu şunları söylemiş ve sosyal medyanın gündemine oturmuştu:

“1 Haziran’a kadar geçen süre çevreci bir hareket olarak gözüküyor. Sonrasında yapmamız gereken şey orada ne yapıldığını izah ve ikna eden bir dili ve süreci kullanabilmekten geçerdi. Diyalog, anlatma, projeyi tanıtma… Bunları yapabilmek, ikna edebilmek, sonra da onları ortaklaştırmak, ‘gelin projenin bazı yerlerinde oynayalım’ demek gerekebilirdi. Bu dil kullanılmış olsaydı, daha rahat geçebilirdi. Bu bir eksikliktir kendi adımıza. Kolay bir süreç değildi, neticede hayatını kaybeden insanlar oldu. Ama açık söyleyeyim, o genç benim nasıl bir duruş sergilediğimi bilse, şunu alalım başımızın üstünde taşıyalım diyecek. Neticede benim için de bir imtihandı. Keşke insanlarımızın kaybetmeyeceği bir demokrasi geliştirebilseydik.”