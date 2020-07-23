Kılıçdaroğlu'nun konuşmaları kitap oldu

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 2010-2020 arasındaki konuşma ve yazıları kitap olarak yayınlandı. Tekin Yayinevi’nden çıkan kitap 482 sayfadan oluşuyor.

Kitabın tanıtım yazısında, “Kılıçdaroğlu, kökleri Kuvayı Milliye’ye dayanan, ülkemizin ve cumhuriyetimizin kurucularının da içinde yer aldığı CHP’nin genel başkanlığına seçildiği Mayıs 2010’dan günümüze yaptığı konuşmalarda herkes için eşitlik, özgürlük ve adalet talebini inanç ve kararlılıkla dile getirdi. Ülkenin bir zümre, grup ya da kişinin tahakkümüne bırakılmaması için uzun bir yürüyüş başlattı.

Bu uzun yürüyüş, 100. Yılında Cumhuriyeti’nin demokrasiyle taçlandırılmasıyla yeni bir aşamaya geçmiş olacak. Böylesine uzun mücadeleler ancak vatanını ve halkını seven insanların önderliğinde yılmadan ve kararlılıkla sürdürülebilir. Bir kişi yürür ve ardından binler, in binler yürür. Duvarlar parça parça yıkılır. Adalet ve özgürlüğe böyle bir yoldan varılır” denildi.

Kitapta Kılıçdaroğlu’nun kurultay konuşmaları, Adalet Mitingi Konuşması, Taksim-Yenikapı Manifestosu ve Cumhuriyeti Demokrasiyle Taçlandıralım, Kovid-19 Sonrasını Düşünmek Alçakgönüllü Bir Uygarlığın İnşasına Doğru yazılarına yer verildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2010 yılında yapılan 33. Olağan Kurultayı’nda genel başkan seçildi. 5 kez genel başkan seçilen Kılıçdaroğlu 37. Olağan Kurultay’da 6. kez aday olacak.



