SON DAKİKA
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 23 Temmuz 2020 14:07

Kılıçdaroğlu'nun konuşmaları kitap oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 6. kez genel başkan adayı olacağı 37. Olağan Kurultay öncesi, 2010-2020 yılları arasındaki yazı ve konuşmalarından hazırlanan “Özgür ve Adil Bir Türkiye İçin Yürüyüş” kitabı çıktı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmaları kitap oldu
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 2010-2020 arasındaki konuşma ve yazıları kitap olarak yayınlandı. Tekin Yayinevi’nden çıkan kitap 482 sayfadan oluşuyor.

 Kitabın tanıtım yazısında, “Kılıçdaroğlu, kökleri Kuvayı Milliye’ye dayanan, ülkemizin ve cumhuriyetimizin kurucularının da içinde yer aldığı CHP’nin genel başkanlığına seçildiği Mayıs 2010’dan günümüze yaptığı konuşmalarda herkes için eşitlik, özgürlük ve adalet talebini inanç ve kararlılıkla dile getirdi. Ülkenin bir zümre, grup ya da kişinin tahakkümüne bırakılmaması için uzun bir yürüyüş başlattı.

Bu uzun yürüyüş, 100. Yılında Cumhuriyeti’nin demokrasiyle taçlandırılmasıyla yeni bir aşamaya geçmiş olacak. Böylesine uzun mücadeleler ancak vatanını ve halkını seven insanların önderliğinde yılmadan ve kararlılıkla sürdürülebilir. Bir kişi yürür ve ardından binler, in binler yürür. Duvarlar parça parça yıkılır. Adalet ve özgürlüğe böyle bir yoldan varılır” denildi.

Kitapta Kılıçdaroğlu’nun kurultay konuşmaları, Adalet Mitingi Konuşması, Taksim-Yenikapı Manifestosu ve Cumhuriyeti Demokrasiyle Taçlandıralım, Kovid-19 Sonrasını Düşünmek Alçakgönüllü Bir Uygarlığın İnşasına Doğru yazılarına yer verildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2010 yılında yapılan 33. Olağan Kurultayı’nda genel başkan seçildi. 5 kez genel başkan seçilen Kılıçdaroğlu 37. Olağan Kurultay’da 6. kez aday olacak.

 
 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
kemal kılıçdaroğlu , chp , kitap , konuşma
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM