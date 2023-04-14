Kılıçdaroğlu'nun miting programı belli oldu

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun il ziyaretleri netleşmeye başladı. Kılıçdaroğlu'nun 20 günde yaklaşık 40 ile gitmesi planlanıyor.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim programı 24 Nisan'da başlayacak. Kılıçdaroğlu'nun 20 günde 40 ili ziyaret etmesi planlanıyor.

BAYRAMDA HATAY, OSMANİYE, MARAŞ'TA

Önümüzdeki günlerde yurt dışı programı kapsamında sadece Bulgaristan ziyareti yapması beklenen Kılıçdaroğlu'nun bayram sürecinde deprem bölgesindeki programlara ağırlık vermesi planlanıyor. Bayramın birinci gününü Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta geçirecek olan Kılıçdaroğlu, 23 Nisan'da ise Meclis özel oturumu için Ankara'da olacak.

Kılıçdaroğlu'nun yoğun programı ise bayramın hemen ardından 24 Nisan’da başlayacak. Ay sonuna kadar hazırlanan taslak programa göre Kılıçdaroğlu, Kars-Uşak, Ordu-Burdur, Van-Nevşehir, Balıkesir-Tekirdağ, Adana-Kocaeli, Kayseri-Amasya, Muğla-İzmir'e gidecek. Mayıs ayı başındaki iki hafta boyunca da aynı tempoda çalışmalar sürecek. Taslak programa göre Kılıçdaroğlu, 20 günde yaklaşık 40 kenti ziyaret etmiş olacak. Kılıçdaroğlu'nun kampanyası süresince tüm programlarına, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarının birlikte ya da ayrı ayrı da eşlik edeceği kaydediliyor.

Kılıçdaroğlu'nun taslak programına göre 30 Nisan'da İzmir'de, mayıs başında Diyarbakır, İstanbul, Ankara'da büyük mitingler yapacak. Bu mitinglere ittifak ortağı liderlerin de katılabileceği kaydediliyor.