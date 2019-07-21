Kılıçdaroğlu'nun o sözlerine fezleke !

CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçlaması ile fezleke hazırlandığı öğrenildi.

Milliyet’ten Şevket Yaman'ın haberine göre Kılıçdaroğlu'nun “Cumhurbaşkanı'na hakaret” suçunu işlediği belirtildi.

Kılıçdaroğlu, 12 Aralık 2018'de Ankara'da düzenlenen “İnsan Haklarında Eşitlik ve Adalet Çalıştayı”nda “FETÖ'nün siyasi ayağı” tartışmalarına ilişkin olarak Erdoğan ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

HAKARET SUÇLAMASI

Kılıçdaroğlu “FETÖ'nün her ayağını ortaya çıkardılar. Baklavacı ayağı, sanayici ayağı, esnaf ayağı, gazeteci ayağı, bilmem ne bilmem ne. Bir şey eksik. FETÖ'nün siyasi ayağı. Bunu söylüyorum mahkemeye de vermiyorlar. Çünkü götürüp delilleri önüne koyacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu, Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamaları nedeniyle fezleke düzenledi. 15 Mayıs 2019'da düzenlenen fezlekede, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne mensup veya o örgütün çıkarlarına uygun çalışmalarda bulunan bir kişi olarak göstermek suretiyle; onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek şekilde tahkir etmek suretiyle Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunu işlediği yönünde yeterli kanuni delilin mevcut olduğu” belirtildi.

“MUTLAK KORUMA SAĞLAMIYOR”

TBMM'ye gönderilen fezlekede, Kılıçdaroğlu hakkında takibat yapılabilmesinin, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına bağlı olduğu kaydedildi.

Fezlekede, yasama dokunulmazlığının milletvekillerine mutlak bir koruma sağlamadığı, TBMM tarafından dokunulmazlıkların kaldırılabileceği kaydedildi.