Kılıçdaroğlu’nun özel kalemi CHP’yi karıştırdı !

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel kalem müdürü Derya Gödek, Anadolu Klübü seçimlerine, ''Kılıçdaroğlu adına, müdahale etti'' haberi CHP’yi karıştırdı.

Adeta bir “ Emekli Parlementerler Klübü olan “ Anadolu Klübü’nün dün yapılan seçimleri, CHP kulislerini karıştırdı.



İddialara göre, seçim sabahı CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun özel kalem müdürü Derya Gödek, CHP’li üyeleri arayarak, şu mesajı verdi:

"Sayın Kılıçdaroğlu, seçilecek yeni listede Tekin Bingöl ve Uğur Bayraktar'ı görmek istemiyor."

Bu bilginin yayılması sonrasında, CHP kulisleri karıştı. Kimilerine göre, Kılıçdaroğlu'nun haberi olmadan, özel kalemin böyle bir girişimde bulunması, neredeyse imkansızdı.

Kimilerine göreyse, Derya Gödek , kişisel bir insiyatifte bulunmuş, ancak konumu nedeni ile, bu istek Kulıçdaroğlu’na bağlanmıştı.

Durum böyle olunca, CHP’de gözler seçim sonuçlarına çevrildi.

Seçimi CHP’li Metin Cizreli 304 oyla kazanırken, merkez sağ politikacıların desteklediği Mehmet Gazioğlu ise, 100 oy alabildi.

Asıl merak edilen ise, üstü çizilmek istenen CHP’li parlementerlerdi. Sonuçlar açıklandığında, Tekin Bingöl ve Uğur Bayraktar’ın seçimi kazandığı görüldü.

Yani, Derya Gödek’in girişimi ters tepmişti.

Şimdi gözler Kılıçdaroğlu ve kurmaylarında.

Bakalım bu olaya nasıl bir tepki verecekler ?

Bu arada, Derya Gödek de, CHP’nin Abant kampına katılarak, vaktinin çoğunu ya milletvekili eşleri ile ya da Kılıçdaroğlu’nun yanında geçirdi.