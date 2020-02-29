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  4. 29 Şubat 2020 11:07

Kılıçdaroğlu'nun şehit haberini aldığı o an

İdlib'de Esad rejiminin saldırısında 33 askerimiz şehit oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehit haberini aldığı anda çekilen fotoğrafı ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu'nun şehit haberini aldığı o an
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Suriye'de Esad rejimine bağlı güçler, İdlib'de TSK'ya ait konvoyu jetlerle hedef aldı. Hain saldırıda 33 askerimiz şehit düşerken yaralanan 32 askerimiz de Hatay'daki hastanelerde tedavi altına alındı. TSK, hain saldırıya anında karşılık vererek çok sayıda rejim unsurunu etkisiz hale getirdi.

KILIÇDAROĞLU'NUN ACI HABERİ ALDIĞI AN
Türkiye'yi yasa boğan olayın yankıları devam ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehit haberini aldığı anda çekilen fotoğrafı gün yüzüne çıktı. Fotoğrafta Kılıçdaroğlu'nun kederli olduğu gözlendi.

BELEDİYE BAŞKANINI ARADI
Kurmayları aracılığıyla olaydan haberdar olan CHP Lideri Kılıçdaroğlu Hatay Belediye Başkanı ile telefonda görüştü. Sözcü'den Saygı Öztürk'ün verdiği bilgiye göre; Hatay Belediye Başkanı, kendisini arayan Kılıçdaroğlu'na "İdlib'de konvoyumuza hava saldırısı oldu. 20'ye yakın şehidimizin olduğunu öğrendim" dedi.

"BÖYLE OLACAĞINI BİLMİYORLAR MIYDI?"
Haberi alan Kılıçdaroğlu adeta yıkıldı ve "Vah, vah... Allah rahmet eylesin. Çok üzgünüm. Askerimizin Suriye'de ne işi vardı? Böyle olacağını bilmiyorlar mıydı?" ifadelerini kullandı.

YANINDAKİ AVUKAT FOTOĞRAFINI ÇEKTİ
Kılıçdaroğlu Hatay Belediye Başkanı ile telefonda görüşürken Avukat İsmail Yılmaz, Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını çekti ve o fotoğraf olaydan 2 gün sonra kamuoyuna yansıdı.

Sözcü

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kemal kılıçdaroğlu , şehit
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