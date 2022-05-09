Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya ekibi sınıfta kaldı

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun, Anneler Günü'nde attığı kutlama mesajı başını ağrıttı. Nasıl mı ? Haberi okuyun, görün…

Çağımız, sosyal medya çağı. Liderler milyonlarca seçmenle bu kanal üzerinden iletişim kuruyor. Her liderin en az 5 kişilik sosyal medya ekibi var.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da böyle bir ekibi var. Tüm mesajları bu ekip, lider adına atıyor. Liderlerin yoğun koşturmaları içinde her mesajı önceden görüp, onaylaması zaten imkansız.

Ancak, CHP liderinin sosyal medya ekibi anneler gününde sınıfta kaldı.

İlk olarak mesaj çok geç, öğleden sonra atıldı. Oysa tüm liderler sabahtan, hatta bazıları cumartesi gecesi saatler 00:00’ı gösterdiğinde mesaj attı.

Hadi bunu geçelim.

Asıl bomba mesajdaydı. Mesajda Kılıçdaroğlu eşi Selvi Hanım’ın, gelini Mine Hanım’ın, kızı Aslı Hanım’ın anneler gününü kutlarken, birisini unutulmuştu

Kim mi unutulmuştu ?

Kılıçdaroğlu’nu doğuran annesi unutulmuştu !!!

Şaka gibi değil mi ?

Eşini, gelinini, kızını unutmayan Kılıçdaroğlu, kendi annesini unutmuştu..

İşte o skandal mesaj:

Tabi bu durum kısa sürece twitter dünyasında tepki çekti. İnsanlar Kılıçdaroğlu’nun annesinin anneler gününe kutlamayı unutmasına sert tepki gösterdi:

Elbette bunda bir kasıt olamaz. Ne Kılıçdaroğlu annesini unutur, ne de Sosyal Medya ekibi anneyi kasıtlı olarak yazmamaya cesaret edemez..

Olay tam bir profesyonel ekip beceriksizliği..

Bu olayın Kılıçdaroğlu’nun canını çok sıktığını da hemen belirtelim.

Bu olay insanlara, “ Bir lider, ekibindeki en zayıf halka kadar güçlüdür. " sözünü bir kez daha hatırlattı..