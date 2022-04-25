Kılıçdaroğlu’nun zor anları! Sekreter Derya büyük krize neden oldu!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun sekreteri Derya Gödek, son günlerde ana akım medyada ki “kayıp hediye” skandallarının gündemi henüz geçmemişken, bu kez de “ 6’lı Masa Toplantısında “ ortalığı karıştırdı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Genel Merkezdeki Sekreteri Derya Gödek, büyük bir “Protokol Skandalı”na imza attı.

CHP LİDERİ ÇOK SİNİRLENDİ!

Sürekli olarak üzerine vazife olmayan konulara karışıp, “ Sanki Kılıçdaroğlu öyle istiyormuş “ havası yaratan Sekreter Derya Gödek’e, bu tavırları nedeniyle parti içinde büyük tepki var.



Ancak Derya Gödek’i dün yaptığı, kelimenin tam anlamıyla Kemal Kılıçdaroğlu’na saç baş yoldurdu. CHP liderinin videoda vücut dili herşeyi anlatıyor.

Dün “ Millet İttifakı “ liderlerin katıldığı “6’lı Masa Toplantısı “ vardı. Toplantı yeri Demokrat Parti Genel Merkeziydi.

İKİ LİDERİN ARASINA GİREN SEKRETER!



Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal tüm liderleri bina girişinde karşıladı. Kemal Kılıçdaroğlu, Gültekin Uysal ile tokalaşıp, kapıda bekleyen basın mensuplarına poz vermeye başladı.



Bu sırada, Kılıçdaroğlu ile gelen tüm üst düzey yöneticiler ise kenarda bekliyordu.



Birden beklenmeyen bir şey oldu. Derya Gödek, pervasızca merdivenlere çıkarak, iki liderin yanına geldi.

KILIÇDAROĞLU ZOR DURUMDA KALDI!



Bu duruma çok şaşıran DP lideri Uysal elini uzattı ama, Derya Güdek önce bu eli sıkmadı. Böyle olunca Gültekin Uysal elini hızla geri çekti.





Ancak fikir değiştiren Derya bu kez elini uzatınca, el sıkıştılar. Tam bu esnada CHP lideri sol eliyle çekil dercesine vücut diliyle sinirlendiği görüldü. Protokol kurallarından uzak bu görevli sekreter Derya Gödek geceye damga vurdu.





Tüm bu olanları ise Kılıçdaroğlu şaşkınlıkla izledi. Kenarda bekleyen CHP’li yöneticiler ise şok içinde kaldılar.



Kulislere sızan bilgilere göre, bu olaydan sonra Kılıçdaroğlu Derya Gödek’i “ Sen protokol nedir bilmez misin ? Bir daha asla olmasın “ diye azarladı.



Şimdi CHP kulislerinde Kılıçdaroğlu’nun Derya Gödek’in ne zaman görevden alacağı konuşuluyor.

KUŞOĞLU BİZZAT SORUMLU!

Öte yandan İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nun CHP Genel Merkez personelinde ki bu tür devlet adabından uzak disiplinsiz davranışlarından bizzat sorumlu yönetici olduğu gelen bilgiler arasında yer aldı.

ÖNCE SU! SONRA ÇAY BARDAĞI!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun makamından çekilerek partinin resmi internet sitesinden servis edilen fotoğraflarda gündeme damgasını vurdu. Ramazan ayında makam masasında birgün arayla su ve çay pozları paylaşılması ise CHP liderine parti içinde oynanan bir oyun mu var? diye akıllarda soru işareti bıraktı. 12. Kattaki çalışan sekreterlerin başı olan CHP Genel Başkanlığına adaylık düşünen Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’ya yakınlığıyla bilinen Derya Gödek böyle bir hatanın nasıl yapıldığına ilişkin sessizliğini koruyor.

İŞTE O GÖRSELLER!