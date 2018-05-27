Kim bu kumarhanelerdeki cepleri dolu bakan çocukları ?

Meral Akşener konuşmalarına, yoğun yağış nedeniyle geç kalmasından ötürü özür dileyerek başladı.

Denizli mitinginden satır başları şöyle;

“BENİ BU YOLA SİZ ÇIKARDINIZ”

“Bu yola beni siz çıkardınız. Eğer aday ol dediğinizde aday olmasaymışım, eğer parti kur dediğinizde kurmasaymışız, bugün seçimlerde nasıl bir tabloyla karşı karşıya olacağımızı görecektik. Ben milletimin ferasetine güvendim Allah bizi mahçup etmesin”

“TÜLBENT MÜZESİ AÇACAĞIM”

Meral Akşener, vatandaşların uzattığı tülbentleri toplayarak bunlarla müze kuracağını açıkladı. Akşener, “Bunlar ne biliyor musunuz? Bunlar tülbent bunlar yemeni bunlar çeyiz sandığından çıkan kadının umutlarını hayalleri… Cumhurbaşkanı olduğumda topladığım bu tülbentlerle müze açacağım.”

“Dolar 4,70 olmuş Ekonomi bakanı buralıydı değil mi? Yuh sesleri Dedinizki Denizliye bela olmasın milletin başına bela olsun. Sanayi şehrinden gelmiş adam dolar döviz ne işe yarar diyor. Yahu ahmak demek ahmak değil…”

“Burada fabrikalar çökerken her şeyin dolarla yapıldığı ülkede Ekonomi Bakanı çıkıyor diyor dolarla bizim işimiz yok”

“Sayın Erdoğan yorgun bir şoför, kafası direksiyona küt küt düşüyor. Yorgun bir şoförün arabasına biner misiniz? Ehliyetsiz bir şoförün arabasına biner misiniz?”

“Sarayın ekranları yerine milletimin kalbi sarayın ekeranları yerine gençlerin yüreği… Medyanın koltuklarına oturacağıma Denizlinin kalabalığına gelirim hasbihal ederim daha iyi”

“HIRSIZLIK YAPMIŞTIR”

“Şu an 72 ile geldim tam 72 il geçtim. Kızım cebinde kaç liran var. Kaç senin hiç mi paran yok. 15 yaşında cebinde hiç parası yok, sen 30 yaşındasın cebine 5 lira var. Bana diyorki sana ne miletin cebindeki paradan sen kendi cebine bak. Patron çok kızdı suç üstü yakalandı çünkü bir siyasetçinin öncelikle bilmesi gereken şey milletinin geliri, milletinin gençlerinin cebindeki paradır. Biliyorsunuz muhterem bir yüzükle yola çıktı. Dedi ki ‘bu yüzükten başka bir şeyim yok, Tayyip Erdoğan bu yüzükten başka bir mal mülk yapmışsa bilinki hırsızlık yapmıştır’ kendisi söyledi dünyanın en zengin liderlerinden biri oldu.”

SARAYIN 13 GÜNLÜK MASRAFI

“Sarayın günlük 13 masrafı şeker fabrikalarınının bir yıllık zararına eşit haram zıkkım olsun”

ŞEHİR HASTANELERİ

“Ankara şehir hastanesinin Denizlideki vergi veren kişiye zararı yıllık 800 milyon lira. Yandaş müt yapıyor sonra fahiş fiyatla kiralanıyor sonra devlet o hastane için hasta garantisi veriyor. Bu kadar hasta gelmezse üstünü sen ödiyeceksin mavi tişörtlü oğlum”

“BACIM SENİN OĞLUN ATA BİNİYOR MU?”

“Bir yüzükle siyasete başlayan arkadaşı şuan liderler arasında ilk 10 zengin arasına giriyorsa. Yıllar önce o yüzüğü gösterip, “Bunun dışında malım olursa bilin ki hırsızlık yapmışımdır” demişti. El hak doğru söylemiş.Sarayın 500 tane garsonu varmış. 1500 TL'lik bardakları biliyorsunuz, onlar ayrı. Sarayın 11 günlük masrafı satılan şeker fabrikalarının bir yıllık zararına eşit.Çocukları sıkılmasın diye Saray'a at binme yerleri yapmışlar. Bacım senin oğlun ata biniyor mu? Ya seninki? Bir ordu dolusu korumayla geziyorsun. Kimden korkuyorsun? Sizden korkuyor. İşte benim 4 tane korumam var.”

“VATAN ÇOCUKLARININ YANINDA OLACAĞIM”

“Çılgın projeler üzerinden gidiyor. İstiyor ki biz o projelere laf söyleyelim. O da fırsat kolluyor bize laf atmak için devamlı bir ağlama halleri. Küçük Emrah gibi. O bile büyüdü baba oldu. Bu daha büyümedi. Cebinde parası olmayan vatan çocukları var. Bir yanda da kumarhanelerde olan cepleri para dolu bakan çocukları var. Ben burada olan vatan çocuklarının yanında olacağı.Gençlere soruyorum mezun oluyorsun sınava giriyorsun tayin yok. Bu okulları kim açtı? İş veremeyeceksen neden açtın bunları? Para harcattın insanlara. İş bulmak için yandaş kayırmamak lazım. Para kıyağı yapmamak lazım. Bende bu gençlere diyorum ki devlet size iş bulmak zorunda. Ben diyorum ki seçildiğim gün sizlere iş sağlayana kadar gençlik maaşı bağlayacağım.”

“FETÖ MESELESİNİ KONUŞMAK LAZIM”

“Ekonominin içine tükürüldü, dış politikanın içine tükürüldü ama şu FETÖ meselesini konuşmak lazım. Ben 2010 yılındaki referandumda Mehmet Ali Şahin’e gittim dedimki böyle böyle olacak yapmayın bu işi. Sonra ne oldu ordunun içine bir balyoz gibi bir yumruk indi. Bu ülkenin genel kurmay başkanı yargılandı. Mete Han’dan beri dünyanın tek düzenli ordusu darma dağın edildi. Zekeriya Öz’e zırhlı arabala verildi. Ne istediniz de vermedik dedi. Kozmik odaya girildi. İlker Başbuğ yalvardı ne olur yapmayın dedi. Bu ülkenin sırlarını paylaştı sonra çıktı milletim bizi affetsin dedi.”

“Yahu kardeşim siz neler verdiniz bunlara? Erdoğan çıktı dedi ki, bugüne kadar ne aldatan olduk ne aldanan olduk. Hangisine inanalım kardeşim? FETÖ kandırdı, Barzani kandırdı, megri megri ağladılar Perwer'le İbrahim Tatlıses'le…”

“NE İŞ YAPIYORSUN HULUSİ AKAR”

“Ağlayarak beni arayan valiler oldu. Valilere, emniyet müdürlerine, kaymakamlara dediler ki PKK'lı teröristleri görmezden gel. Sonra hendekleri kazdılar. 7 bin 600 şehit verdik. Seninkiler yan gelip yatıyor, bu anaların evlatları şehit oluyor. Bütün bunlar olurken sen bostan korkuluğu muydun? Dün Harbiyeli öğrencilere müebbet verdiler. Bu gariban çocukları anaları devlete emanet etti. Erlerin cezası alması mümkün, Harbiyeli çocukların cezası alması mümkün mü? Sakallı, kafaları kel, ellerinde kereste çocuklara vuruyorlardı. Ne iş yapıyorsun Hulusi Akar.”

“SEBEP SENSİN TAYYİP ERDOĞAN”

“15 Temmuz'da darbe oldu, buna sebep sensin Tayyip Erdoğan.Ergenekon, Balyoz diyerek generalleri içeri attırdınız, bunları yapmasaydınız 15 Temmuz olabilir miydi? Artık bunları yaptırmak yok, yetti gayri. FETÖ'ye yardım ve yataklık yapanlar vardır ve yargılanacaktır.””SİZLERE EMANET”Konuşmasının ardından milletvekillerini sahneye davet eden Akşener, adayları tanıttı ve “Sizlere emanet ediyorum” dedi. “Başımı rakiplerime karşı eğdirmediniz” diyen Akşener vatandaştan helallik isteyerek sözlerine son verdi.”