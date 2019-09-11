''Kimseye dokunmadım'' diyen Erdoğan 1.200 işçiyi işsiz bırakmış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan büyükşehir belediye başkanlarıyla buluşmasında isim vermeden CHP’li belediyelerin işten çıkarma kararlarını eleştirdi. Erdoğan, İBB Başkanı seçildiği dönemdeki uygulamalarını da örnek gösterdi ve “Çalışan, bulunduğu yeri hak eden hiç kimseye dokunmadık” dedi. Ancak Erdoğan İBB Başkanı seçildikten 5 ay sonra belediye iştiraki SUSER’i kapatarak bin 200 kişinin işsiz kalmasına neden olmuştu.

Erdoğan, 27 Mart 1994 yerel seçimlerinde Refah Partisi’nden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Erdoğan göreve geldikten 5 ay sonra İstanbul’da su faturaları dağıtımı, su sayaçlarını okuma, tankerle su dağıtma gibi işleri yapan Su Servisi A.Ş.’yi (SUSER) kapatma kararı aldı. Şirkette çalışan bin 200 işçi işsiz kaldı.

Şirket kapatıldığı gün açıklama yapan, SUSER’de örgütlü Tes-İş Sendikası’nın 5 No’lu Şube Başkanı Şenol Altunay, işçilerin yarısının zorla istifa ettirildiğini, istifa edenlere kıdem tazminatının tek seferde ödendiğini ancak istifa etmeyen işçilere tazminatlarının uzun bir vadeye yayılarak ödeneceğinin bildirildiğini söyledi.

Altunay’ın dikkat çektiği toplu sözleşme hükümlerine göre; işten çıkarılan işçilerin belediye bağlı başka şirketlerde görevlendirilmesi gerekiyordu ancak bu hüküm uygulanmadı.

Dönemin SHP milletvekillleri şirketin İçişleri Bakanlığı’ndan gelen bir talimatla kapatıldığını iddia etti ama Erdoğan “SUSER’i politik bir gerekçeyle kapatmadık. Görevini yapmıyordu. İSKİ’nin sırtında bir kamburdu” dedi.

SUSER, ANAP’lı Bedrettin Dalan’ın başkanlığı döneminde İSKİ’ye destek olması amacıyla kurulmuştu.