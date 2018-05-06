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  4. 06 Mayıs 2018 17:56

KKTC Cumhurbaşkanı'ndan ''Türkiye'' açıklaması

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Güvenlik düzenlemeleri içerisinde Türkiye’nin dışlanacağı bir durum söz konusu değildir'' dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı'ndan ''Türkiye'' açıklaması
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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, katıldığı bir etkinlikteki konuşmasında, her iki toplum olarak eşitlik temelinde, bir tarafın diğerinin üzerinde tahakküm kurmadığı, özgürlük ve güvenlik içinde gelecek istediklerini söyledi. Akıncı, “Güvenlik düzenlemeleri içerisinde Türkiye’nin dışlanacağı bir durum söz konusu değildir. Böyle bir şey asla gündemde de yoktur. Maalesef, son günlerde bu konularda çok çarpıtmalar yapılıyor” diye konuştu. 

Akıncı, ayrıca Rum kesimine yönelik "Eski maksimalist tutumlarda ısrar edilmemesi gerekir. ‘Sıfır asker, sıfır garanti’ noktasında devam edilirse bir yere varmak mümkün değildir. Bunun artık anlaşılması gerekir" dedi. 
Akıncı, "BM önümüze ‘sıfır asker, sıfır garanti’ koymuş gibi takdim ediliyor. Öyle bir şey ne bizim planımızda, programımızda ne de BM’nin önerilerinde vardır" diye konuştu.

'RUMLAR DA 1974'TE ACILAR YAŞADI'
Ada'daki iki toplumun da acılar yaşadığını vurgulayan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, şunları söyledi:
"Bu Ada'nın bir gerçeği daha vardır. Çeşitli dönemlerde acıları biz yaşarken, başka dönemlerde bu adanın diğer toplumu acılar yaşamıştır. Bunu da saklamamamız gerekmektedir. Biz 1950’lerde, 1960’larda daha büyük acıları yaşadık. Kıbrıslı Rumlar da 1974’te yaşadılar. Bu bir geçektir ve bu gerçeği bileceğiz. Onların da kayıpları var bizlerin de kayıpları var. Önemli olan, bu topraklarda bir kere daha ne kayıplar olsun ne de şehitler olsun. Bütün mesele budur ve bunun şartlarını yaratmak için ele ele, gönül gönüle vermemiz lazım ve barışçı çıkış yollarını el birliği ile bulmamız lazım ki bir daha bu Ada kana bulanmasın."

DHA

kktc , mustafa akıncı
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