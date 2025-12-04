Komisyon heyetinin İmralı ziyaretinde konuşulanlar ilk kez açıklandı

Komisyon heyetinin bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşı Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmenin detayları ilk kez süreç komisyonunda açıklandı.

'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Demokrasi ve Kardeşlik Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

AK Parti’den Hüseyin Yayman, DEM Parti’den Gülistan Kılıç Koçyiğit ve MHP’den Feti Yıldız'ın oluşturduğu komisyon heyetinin eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmenin ardından hazırlanan tutanağın özeti komisyonda okundu.

İŞTE TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN'LA YAPILAN GÖRÜŞMENİN ÖZETİ

Meclis'te okunan özetin tam hali şöyle:

Görüşmede teröristbaşı Öcalan, öncelikle 100 yıllık Türk-Kürt ilişkisine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin katkı sağladığını, kendisine şükran duyduğunu ifade etmiş, süreçte gösterdiği cesaret için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şükran ve teşekkürlerini ifade etmiştir.

Teröristbaşı Öcalan sürecin başından beri verdiği sözlerinin arkasında olduğunu söylemiş, koşullar el verirse bunları pratiğe dökebileceğinden bahsetmiştir. Ziya Gökalp’e referans vermiştir. Öcalan, siyasi yöntemi benimsediğini, bütün yapıların, PKK’nin tüm bileşenlerinin dağıtılmasının ilanının toplum tarafından iyi karşılandığını halkın bu gelişmeyi oakip ettiğini kendisinin Suriye ve Irak’ta da etkili olduğunu ifade etmiştir

Feti Yıldız’ın şehit ailelerinin avukatı olduğunu hatırlatması üzerine “Ben verdiğim sözlerin arkasındayım demiştir. Hüseyin Yayman ise buraya şehit ailelerinin hassasiyetiyle geldiğini söylemiştir, gençlerin böyle ölmemesi gerektiğini söylemiştir.

Teröristbaşı Öcalan ve TUSAŞ eylemine üzüldüğünü ifade etmiştir. Kendisine Lozan öncesi dilin kullanılması süreci zehirliyor denilmiştir. Zap bölgesi boşaltılırken örgüt üyelerinin elinde silah olması hatırlatılmıştır. SDG’nin 10 Mart mutabakatına uyması gerektiği Öcalan’a söylenmiştir. Bu devletin hepimizin devleti olduğunu silahı bırakın derken herkesi kapsadığı, bu durumun daha önceki açıklamalarla çelişki yarattığı kendisine söylenmesi üzerine PKK’nin sadece eldeki silahları değil tüm silahları bırakması gerektiğini ifade etmiştir.

FETİ YILDIZ: “1 YILDA HİÇ ŞEHİT VERİLMEDİ”

Feti Yıldız, şehit haberleri geldiği dönemde bile kimsenin Kürt komşusunun camını kırmadığını belirtmiştir. Bunun üzerine teröristbaşı Öcalan kendisini şehit ailelerine saygıyla baktığını beyan etmiş, Bahçeli’nin konuşmasında ifade ettiği “ben devletime hizmete hazırım” sözlerinin arkasında olduğunu söylemiştir. 27 Şubat açıklamasına yönelik olarak süreçte geçen 1 yılı başarılı gördüğünü bu dönemde hiç şehit verilmediğini ifade etmiştir. Kamuoyunda desteğin arttığını, kamuoyunun aklındaki soru işaretlerinin ilerleyen dönemde giderileceğini söylemiştir.

“SOMUT ADIMLAR ATACAĞINI SÖYLEMİŞTİR”

Türkiye’nin pratik ve somut adımlar beklediğinin söylenmesi üzerine Öcalan somut adımlar atılacağını söylemiştir. Kendisi örgütün lideri olarak sahanın her bölgesi için talimat vereceğini söylemiştir. Öcalan, sürecin başarılı olması için tüm gayretini ortaya koyduğunu ifade etmiştir.

“ÇAĞRISINDA AYRI DEVLET, FEDERASYON YOK”

27 Şubat çağrısında ayrı devlet ve federasyon olmadığının, kültüralist hedefler olmadığının hatırlatılması üzerine teröristbaşı Öcalan “evet öyle” diyerek onaylamıştır.

“SURİYE İÇİN ÜNİTER YAPI BENİMSEDİĞİNİ SÖYLEDİ”

Hüseyin Yayman tarafından Suriye'ye yönelik sorular üzerine, Suriye başta olmak üzere bölgede İsrail’in hamlelelerine karşı çok dikkatli olunması gerektiğini, Suriye için üniter yapı benimsediğini söylemiştir.

“HER SEFERİNDE BİRİ SABOTE ETTİ”

Bu coğrafyada Türksüz Kürt, Kürtsüz Türk yaşayamayacağını söylemiştir. Reel sosyalizm düşüncesinin 1995’ten beri terk ettiğini zihinsel dönüşümün sancılı bir süreç olduğunu söylemiş, ancak her seferinde birinin bu girişimini sabote ettiğini söylemiştir. 1993’ten günümüz Özal, Demirel, Erbakan ile dolaylı görüşmelerinin nihayete ermemesinde bunun etkili olduğunu söylemiştir.

“MAZLUM ABDİ’Yİ TANIYOR MUSUNUZ?”

“Ferhat Abdi Şahin’in tanıyor musunuz?” diye sorulduğunda teröristbaşı Öcalan, kendisine yakın olan biri olduğunu söylemiştir. Gülistan Kılıç Koçyiğit’in ‘sizi çok sağlıklı gördüm kadın haklarıyla ilgili söyleyecek bir hususunuz var mıdır?’ diye sorması üzerine Öcalan selamlarını iletmiştir.

KURTULMUŞ: DİNLEME FASLI BİTTİ RAPORLAMA SAFHASINA GEÇİLDİ

Toplantının açılışında konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş; sürecin magazinleştirilmemesi ve bin düşünüp bir konuşma uyarısı yaptı. Kurtulmuş; dinleme faslının tamamlandığını ve raporlama safhasına geçildiğini belirtti.

CHP'Lİ UZUN'DAN 'İMRALI ZİYARETİ' SORULARI

CHP İzmir Milletvekili Salih Uzun, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda, İmralı'ya komisyon adına giden heyetin ziyaretinde tutanak tutulup tutulmadığına ilişkin sorular yöneltti. Uzun, "Bu bir parlamenter faaliyet ise, parlamentonun ve komisyonun faaliyeti ise o halde oradaki görüşmenin tam tutanakları mutlak surette bu komisyon üyeleri ve kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Aksi halde bu ziyaret aynı diğer ziyaretler gibi diğer parlamenterlerin siyasi partilerin ziyareti statüsünde, kategorisinde kabul edilmelidir" dedi.

Uzun, Numan Kurtulmuş'a şu soruları yöneltti:

- Komisyonumuzun Başkanı hem de Meclisimizin Başkanı olduğunuz hasebiyle bu sorunun cevabını önemsiyorum. 24 Kasım'da yapılan ziyaret yani Adalet ve Kalkınma Partisi, DEM Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi mensubu ama komisyonumuzun üyesi olan üç milletvekilinin İmralı Adası'na yaptığı ziyaret esnasında Türkiye Büyük Millet Meclisi yeminli stenograf yahut herhangi bir tutanak görevlisi görevlendirilmiş midir? Tam tutanak tutulmuş mudur? Değilse Milli İstihbarat Teşkilatı'nın uzmanları mı tutanak tutmuştur? Yahut orada bir ses ses kaydı mı alınmıştır? Görüntülü yahut sesli bir kayıt mı alınmıştır? Görüntülü yahut sesli kayıt alınmış ise onu kim deşifre etmiştir? Yine aynı soru orada geçerli. Yani Milli İstihbarat Teşkilatı'nın personeli mi yoksa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin personeli mi? Bu soru önemsiz ve detay bir soru gibi gelebilir ama bu soru bence çok kritik bir soru.

- Bu sorunun cevabı bu ziyaretin bir parlamenter faaliyet mi yani bu komisyonun ve parlamentonun faaliyeti mi yoksa devletin diğer birimleri tarafından yapılan yahut da diğer siyasi partiler tarafından yapılan faaliyet mi olduğunu gösterecektir.

- Şayet öyle değilse yani parlamento oraya bir görevlendirme yapmamışsa, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına oraya bir stenograf yahut tutanak görevlisi görevlendirilmemiş ise, tutanakları Türkiye Büyük Millet Meclisi tutmamış ise bu aynı Sayın Pervin Buldan'ın ve Sayın Mithat Sancar'ın yaptığı ziyaretten farklı bir ziyaret olarak kabul edilemeyecektir. Hüseyin Yayman Bey'in, Gülistan Kılıç Hanımefendi'nin ve Fethi Yıldız Bey'in yaptığı ziyaret, Mithat Sancar ve Perin Buldan'ın yaptığı ziyaret gibi ancak kabul edilebilir. Bu bir parlamenter faaliyet ise parlamentonun ve komisyonun faaliyeti ise o halde oradaki görüşmenin tam tutanakları mutlak surette bu komisyon üyelerince ve kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Aksi halde bu ziyaret aynı diğer ziyaretler gibi diğer parlamenterlerin yaptığı siyasi parti ziyareti statüsünde, kategorisinde kabul edilmelidir.