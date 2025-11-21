Komisyondaki tarihi oylamada karar çıktı: Milletin vekilleri Öcalan'a gidecek!

Terörsüz Türkiye sürecinde kurulan ve adı DEM Parti'nin isteğiyle Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu olarak belirlenen komisyondaki İmralı oylamasından oy çokluğuyla "İmralı'ya gidilsin" kararı çıktı.

'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 'İmralı ziyareti' gündemiyle toplandı.

Komisyon önce toplantının açık mı kapalı mı yapılacağını oyladı. Oylama sonucunda AK Parti, DEM Parti ve MHP, toplantının kapalı devam etmesi önerisini kabul etti.

Kararın ardından toplantının açık yapılmasını isteyen ve İmralı'ya gitmeme kararı alan CHP'nin 11 üyesi salondan ayrıldı.

Ardından toplantıda "İmralı'ya gidilsin mi" oylamasına geçildi ve TBMM Millli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda, İmralı'ya gidilsin mi oylamasından "gidilsin" kararı çıktı.

Kararın oy çokluğuyla alındığı öğrenilirken oy dağılımları da CHP'nin katılmadığı oylamada 32 evet, 3 çekimser ve 2 hayır oyu çıktı.

CHP kapalı oturuma itiraz etti

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, kapalı oturum için oylamaya itiraz etti. Emir, toplantıların şeffaf, açık ve halkın gözü önünde olması gerektiğini belirterek, "Nitekim komisyon çalışmalarına başladığımızda ve yönergemizi yazarken de 'kapalılık' kararının ancak komisyonun kararıyla olabileceğini belirttik. Özellikle şu ana kadar komisyonumuz 3 toplantıda kapandı. 3'ünde de MİT Başkanı, Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı ve Dışişleri Bakanı burada görüşlerini, bilgilerini bizlerle paylaştılar. Biz de o toplantılarda, 'Devletin güvenliği ile ilgili önemli ve zaman zaman gizli kalması gereken bilgiler verilir' anlayışıyla olumlu oy verdik. Ancak Sayın Başkanın geçen hafta gündemde belirttiği gibi İmralı’ya gidişin konuşulacağı bir toplantının kapalı bir toplantıda ve milletimizden gizlenerek yapılmasını doğru bulmadığımızı ifade etmek isterim. Bu konu teknik bir bilgilendirme olarak değerlendirilemez. Bu yüzden burada her siyasi partinin pozisyonunu açık bir biçimde ortaya koyması, milletin bunu izlemesini sağlaması önemlidir" diye konuştu.

CHP oylamaya neden katılmadı ?

Emir, İmralı'ya gidişin oylama usulü ile yapılması gerektiğini belirterek, "Ben bu anlayışla partimizin tutumunu komisyonumuzun dikkatine sunmak istiyorum. CHP olarak tarihsel bir tutarlılık içinde Kürt meselesinin demokratik yollarla çözümünü her zaman savunduk, savunmaya da devam ediyoruz. Birileri bırakın Kürt sorununu, Kürtlerin varlığını bile inkar ederken; biz bu sorunun var olduğunu cesaretle dile getiren ve çözüm önerileri üreten partiyiz. Dün olduğu gibi bugün de barış ve çözüm için atılacak samimi adımların sonuna kadar destekçisiyiz. Meselenin Meclis çatısı altında kurulacak komisyon marifetiyle; milletten bir şey saklanmadan, şeffaflık çerçevesinde konuşulması, çözüm fikrinin sahibiyiz. Bundan sonra da terörsüz ve demokratik Türkiye’yi inşa etme kararlılığıyla milletimize karşı sorumluluğumuzun gereği olarak komisyonda olmaya devam edeceğiz" dedi.

Sürece katkı sağlayacak dinlemelerin yapılması ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Emir, "Komisyonda başkan bile olmadan sadece 5 milletvekilinin Ada'ya gitmesi yerine teknolojik imkanlardan yararlanarak daha kolay, daha katılımcı, daha tartışmasız bir sürecin yönetilmesi önemlidir. Toplum; kayyumların kaldırılması, Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa’nın İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanması, demokratik siyasetin önünün açılması gibi olmazsa olmaz ve kolay olan ilk adımlar bile atılmadı. AK Parti başta olmak üzere diğer partilerin kararıyla İmralı Adası’na gidecek komisyon heyetine partimizden üye vermeyi doğru bulmuyoruz" dedi.

MHP'den açık oylamaya yeşil ışık

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise terör sorununun ekonomik, sosyal ve toplumsal eşitlik alanlarına büyük zararlar verdiğini söyledi ve sorunun çözülmesi gerektiğini ifade etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elinde balyoz ile barışı yok eden her noktaya vurduğunu belirtti ve şöyle devam etti: "Komisyonda oylama yapılmalıdır. Komisyon çalışmalarının usul ve esasları bellidir. Buna göre kanun teklifi hazırlanmasına ilişkin kararlar 5'te 3 çoğunluk, diğer hususlarda salt çoğunluk aranır. Bu oylamanın kapalı yapılmasından yanayız. Eğer açık yapılması iradesi de olursa buna da sonuna kadar saygı duyarız. Milliyetçi Hareket Partisi olarak toplumdan, Türk milletinden gizleyeceğimiz hiçbir şey yoktur” değerlendirmesinde bulundu.

DEM Parti'den CHP'ye ''tarih unutmaz" tepkisi

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, tarihi bir eşikte olunduğunu ve tarihi cesur insanların yazacağını belirtti. Koçyiğit, "Biz burada tarih yazıyoruz. 100 yıllık bir sorunun, 40 yılı çatışmalı geçmiş bir sorunun sonlandırılması açısından tarihi bir eşikteyiz. Bu eşiği hep beraber, gerçekten bu ülkenin geleceği, 86 milyonun refahı için; barış, özgürlük ve demokratik bir Cumhuriyet'in inşası için sorumluluk alacak mıyız, almayacak mıyız? İşte bugün böyle bir eşikteyiz. Sorumluluk alanları da sorumluluktan kaçanları da geçmiş ezberleri tekrarlayanları da tarih yazacak" diye konuştu.

DSP, HÜDA-PAR ve EMEP SEGBİS önerdi

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, İmralı'ya heyet gönderilmesi yerine SEGBİS sistemiyle Öcalan'ın toplantıya katılabileceği önerisinde bulundu.

TİP: Tüm partilerden temsilci gitmeli

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ise komisyonun Öcalan ile görüşmek için heyet göndermesini; ancak sadece grubu bulunan partilerden temsilci seçilmemesi gerektiğini dile getirdi.