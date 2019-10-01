KONDA Genel Müdürü'nden Erdoğan'ı üzecek açıklama

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır "AK Parti, çekirdek oyunun en düşük noktasında" dedi.

T24'e konuşan Ağırdır, siyasetteki gelişmelerde bloklar arası geçişlerden ziyade iktidar içi davranışların etkili olacağını söyledi ve "Bloklar arası geçiş hala düşük" dedi.

'AK Parti ETKİSİ AZALIYOR, MHP'NİN ETKİSİ GÖRECELİ ARTIYOR'

İktidar bloğunda AK Parti'nin etkisi azalırken MHP'nin etkisinin göreceli olarak arttığını ifade eden Ağırdır, İyi Parti'nin ise varlığını sürdüreceğini belirtti.

"İyi Parti'ye oy veren kesimin gitgide artan, metropollerde yaşayan, seküler hayat tarzına sahip ama değer dünyası muhafazakâr kişiler olduğunu" savunan Ağırdır, MHP seçmenlerinin "geleneksel hayat tarzı olan muhafazakârlar olduğunu" söyledi.

'GENÇLERİN YARISI MEVCUT AKTÖRLERLE SORUNLARIN ÇÖZÜLMEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR'

Gençlerin yarısının mevcut aktörlerle Türkiye'nin sorunlarının çözülemeyeceğini düşündüğünü söyleyen Ağırdır, toplumun yüzde 40'a yaklaşan kesiminin bu konuda hemfikir olduğunu belirtti.

Ağırdır, “Başkanlık sistemine bugün AK Parti’liler de ‘hayır’ der” diye konuştu