KONDA'dan olay olacak Kılıçdaroğlu anketi! Bay Kemal'i en çok bakın hangi seçmenler istiyormuş!

Konda Araştırma'nın son anketi, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili ezber bozan sonuçlar ortaya koydu. Aydın Erdem'in açıkladığı verilere göre, Kılıçdaroğlu'nun başkanlığını isteyen CHP'lilerin oranı %5'te kalırken; AK Parti seçmeninin %39'u, MHP seçmeninin ise %31'i bu göreve Kılıçdaroğlu'nun gelmesini istiyor.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yaşanan 'mutlak butlan' kararı ve Genel Merkez'e yönelik polis baskınının ardından siyasette sular durulmuyor. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğine yönelik tartışmalar devam ederken, Konda Araştırma'nın son anketi oldukça çarpıcı bir siyasi tabloyu gözler önüne serdi.

Anket sonuçlarına göre Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başında kalmasını isteyen CHP'li seçmen oranı yalnızca %5 seviyesinde kalırken, en büyük destek %39 ile AK Parti ve %31 ile MHP seçmeninden geldi.

Sonuçlar Flu TV Canlı Yayınında Açıklandı

Türkiye'nin yakından takip ettiği siyasi gelişmelerin gölgesinde gerçekleştirilen bu araştırmanın detayları, Konda Genel Müdürü Aydın Erdem tarafından Flu TV'de İlker Canikgil'in programında kamuoyuyla paylaşıldı. Erdem'in açıkladığı veriler, Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığına parti içinden gelen desteğin yok denecek kadar az olduğunu, buna karşılık rakip siyasi cephelerin bu atamayı büyük oranda desteklediğini istatistiksel olarak kanıtladı.

Parti Seçmenlerine Göre Kılıçdaroğlu'na Destek Oranları

Konda anketinde "Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlık görevine gelmeli" diyen seçmenlerin siyasi partilere göre oransal dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

AK Parti Seçmeni: %39

MHP Seçmeni: %31

DEM Parti Seçmeni: %14

Kararsız Seçmenler: %13

CHP Seçmeni: %5

Bu sonuçlar, ana muhalefet partisinde yaşanan liderlik tartışmalarının ve hukuki süreçlerin seçmen tabanlarında nasıl farklı yankılandığını açıkça ortaya koyuyor. Özellikle Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti ve MHP seçmeninin Kılıçdaroğlu figürüne yönelik yüksek desteği, önümüzdeki günlerde siyaset arenasının en çok tartışılacak konularından biri olmaya aday görünüyor.