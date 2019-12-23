KONDA'nın patronundan olay açıklama: Lanet olsun diyorlar ama oy veriyorlar

KONDA Araştırma Şirketi Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Türkiye'deki siyasi seçmen hakkında dikkat çeken bilgiler paylaştı.

Ağırdır, seçmenin parti fark etmeksizin verdiği oydan rahatsız olduğunu ancak yine de aynı partiye destek vermeye devam ettiğini belirtti.

Gazeteci Ayşe Arman'a konuşan Ağırdır, şu ifadeleri kullandı:

'AK PARTİ YANDAŞLARI VE KARŞITLARI OLARAK KUTUPLAŞTIK'

"Türkiye’deki seçmenin davranışı aşkla kime bağlı olduğu değil, nefretle kime karşı olduğunda şekilleniyor!" diyorsunuz…

Evet, şu anda öyle. Ama başta böyle değildi. 2010 ve 2012’den söz ediyorum. Fakat bugünkü geldiğimiz noktada, AK Parti çuvalladığı için, dağın öbür tarafındaki vaatleri konusunda, artık başka niyetleri olduğuna dair toplumda bir tereddüt oluştuğu için ve kutuplaşma arttığı için giderek işler bu noktaya döndü… Ben 2008’de, “Politizasyon, Türkiye’de kutuplaşmaya dönüşüyor” diye Radikal’de yazdığımda, bazı yayın yönetmenlerini arayıp, bizzat, “Ya bu toplum kutuplaştırılıyor, medyada bu tür yayınlar yapmayın!” dediğimde, bana, “Kardeşim, ben de kutbun bir tarafıyım, niye vazgeçeyim bundan?” dediler. Dolayısıyla öyle bir şey yaşandı ki Türkiye’de, sosyolojik olarak direkt birbirimizden koptuk. Muhafazakarlar, sekülerler ya da Kürtler diye. Siyasi olarak da “AK Parti yandaşları” ve “karşıtları” diye kutuplaştık. 2014’ten beri, 5 yılda, 8 kez sandığa gittik. 3 genel seçim, 2 yerel seçim, Cumhurbaşkanlığı Referandumu vs. Aynı kutuplaşma sürdüğü için de sonuçta şöyle bir noktaya geldik: Hem bir yandan bulunduğumuz pozisyondan rahatsızız, siz de oy verdiğiniz partiye, aslında “Lanet olsun!” diyorsunuz, ben de. Hepimiz bu durumdayız. AK Parti’ye oy verenler de öyle, CHP’ye oy verenler de öyle. Giderek, karşı tarafa olan nefretimizden dolayı, burada huzursuz da olsak, sürdürmeye devam ediyoruz pozisyonumuzu…

'SİLAH DAYASANIZ OY VERMEM'

“Erdoğan’ı desteklemeyenler de var ama CHP’den haz etmedikleri için, yine de ona oy veriyorlar!” demeye mi çalışıyorsunuz?

"Aynen öyle! 'Tabanca dayasanız, CHP’ye oy vermem!' diyen bir küme var. Oldukça da büyük. 'Tabanca dayasanız, dinci bir partiye oy vermem!' diyen bir başka küme de var. 'Tabanca dayasanız Kürt partisine oy vermem!' diyen de… Siyaset, Türkiye’de sahiciliğini yitirdi. Son 2 yılın en önemli değişimi budur. Duygular değişti. 5 sene önce 2011 seçiminde, AK Parti’ye oy verenler, aşkla oy verdiler. Ama şimdi, bir kısmı, aşkla değil, 'Lanet olsun!' dedikleri için ve öbür tarafa da gidemedikleri için AK Parti’ye oy veriyorlar."





Kaynak Yeniçağ: Bekir Ağırdır: 'Lanet olsun' deyip aynı partiye oy veriyorlar