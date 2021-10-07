KONDA'nın son anketinde Cumhur İttifakı eridi

Kamuoyu araştırma şirketi KONDA'nın Eylül ayı anketinde Cumhur İttifakı'ndaki erime dikkat çekti.

Bekir Ağırdır'ın Genel Müdürü olduğu kamuoyu araştırma şirketi KONDA'nın Eylül ayı anketinin sonuçları belli oldu. Cumhur İttifakı'nın oyu %41,6’ya kadar gerilerken, Millet İttifakı’nın (CHP+İYİ Parti oyu) oyu eylül ayında %2,8 artış ile %44,1 oldu.

AK PARTİ'DE OY KAYBI SÜRÜYOR

AK Parti’nin ise temmuz ayında %36,1 olan oy oranı eylül ayında %32,7’ye indi.

KONDA eylül ayı kamuoyu anketi bulguları şöyle:

1. CUMHUR İTTİFAKI

• Eylül ayında AK Parti’nin oy oranı %32,7’ye inmiş, MHP oy oranı %8,9’a düşmüş, Cumhur İttifakı'nın oyu %41,6’ya kadar gerilemiştir.

• Aynı şirket haziran ayından AK Parti'nin oyunu %38,5, Temmuz ayında %36,1 olarak tespit etmişti. MHP’nin oy oranı ise Haziran’da %8 puandan Temmuz’da %9,3’a çıkmıştı.

• Cumhur İttifakı'nın oyu ise Haziran’da %46.5’e Temmuz’da ise %45,4’e düşmüştür.

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır'dan Erdoğan yorumu: Neredeyse imkansıza yakın

2. MİLLET İTTİFAKI

• Eylül ayında muhalefet blokunda CHP'nin oy oranı %24,8’e inmiş, İyi Parti'nin oy oranı %19,3’e çıkmıştır.

• Temmuz ayında CHP'nin oy oranı %25,6, İyi Parti'nin oy oranı %15,7 olarak kaydedilmişti.

• Buna göre Eylül ayında CHP’nin oy oranı %0,8 azalmış, İyi Parti’nin oy oranı %3,6 artmıştır.

• Millet İttifakı olarak bakıldığında eylül ayında CHP+İYİ Parti oyu %2,8 artış ile %44,1 olmuştur.

3.HDP

• Eylül ayında HDP'nin oy oranı yüzde %11,7 olarak tespit edilmiştir.

• Temmuz ayında HDP'nin oy oranı yüzde %11,2 idi.

• Buna göre Eylül ayında HDP’nin oy oranı %0,5 yükselmiştir.

4. DİĞER PARTİLER

• Temmuz ayında Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi dâhil “diğer partiler”in toplam oyu %0,5 artış ile 2,6’ya yükselmiştir.

ANKETTE ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

• Kararsızlar ve oy kullanmayacağını söyleyenler temmuz ayında %33,5 (Kararsız %25,6, Oy kullanmayacağım %7,9) olarak tespit edilmiştir. Bu oran temmuz ayında %37,7 idi.

• İktidar bloğundaki kayıp hızlanıyor. Kararsızlar dağıtılınca iktidar bloğunun en düşük oyunu görüyoruz. AK Parti halen birinci parti ancak gücünü koruyamıyor. AK Parti’nin oyu azalsa da en büyük çekirdek seçmen onda.

• İyi Parti’nin yükselişi dikkat çekiyor; ancak, takip etmek gerekiyor.

• Partiler arası geçiş az; gri alan büyüyor. Kararsızların yüzde 90’ının, tüm seçmenin yüzde 44’ünün siyasetten ümidi yok. Güncel siyaseti de işin içine katınca muhalefet bloğu yüzde 62 gözüküyor.

• Erdoğan’ın puanındaki düşüş eğilimi sürüyor. Yüzde 64 Erdoğan’ın kazanmasını olumsuz olarak değerlendiriyor. Gençlerin dörtte üçü yöneticiler halktan uzaklaştı diyor.

• Türkiye toplumunun tamamı kadın voleybol takımıyla gurur duymuş. Duymayan yüzde 3.

• Her üç kişinin ikisi sellerin sebebini yanlış yapılaşmaya bağlıyor. Üçte bir orman yangınlarının bilinçli söndürülmediğini düşünüyor.

NORMALLEŞMELERE RAĞMEN ÜÇTE BİR EVDE

• Normalleşmelere rağmen üçte bir evde. Dörtte bir tamamen normale dönmüş. Her iki kişiden birisinin ailesinde korona virüsten hastalanan olmuş.

AŞI OLANLAR VE AŞI KARŞITLARI

• “Aşılandım” diyen yüzde 81. Yüzde 17 aşı karşıtı var. Gençler arasında daha fazla. Yüzde 12 aşıyı güvenilir bulmuyor.